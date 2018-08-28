SSC Tuatara дебютировал на Pebble Beach 

Американская компания SSC использовала Pebble Beach Concours d'Elegance для официального показа Tuatara 2019 модельного года.
Автомобиль, практически полностью повторяющий концепцию, представленную более семи лет назад, имеет элементы из углеродного волокна, обеспечивающие коэффициент сопротивления 0,279. Согласно заявлениям SSC, это значительно ниже, нежели у конкурентов, таких как Bugatti Chiron (0,36), Koenigsegg Agera (0,33) и Hennessey Venom F5 (0,33). Размеры SSC Tuatara: длина — 4 429 миллиметров, ширина — 1 991 мм, высота — 1 092 мм и колесная база — 2 672 мм. Широкое использование карбона обеспечивает вес в 1 247 килограммов. Компания не предоставляет подробных спецификаций, но подтверждает, что Tuatara будет оснащаться 5,9-литровым двигателем V8 мощностью 1350 лошадиных сил, работающим в паре с семиступенчатой механической коробкой передач. Также SSC продолжает утверждать, что силовая установка позволит Tuatara иметь «максимальную скорость, которая по прогнозам, с легкостью превзойдет нынешний рекорд». Видимо, речь идет об Koenigsegg Agera RS, способном превышать 447,2 км/ч.