Land Rover построил беспилотник с глазами

Компания Jaguar Land Rover разработала беспилотную капсулу с виртуальными глазами. Ее используют в рамках правительственной программы U. K. Autodrive, цель которой — выяснить, как автономные автомобили могут воспроизводить поведение и реакции человека при движении. В частности, речь идет об имитации зрительного контакта между пешеходом и водителем.

По замыслу инженеров, глаза должны продемонстрировать пешеходу, что беспилотник его увидел и собирается остановиться перед переходом. В то же самое время команда когнитивных психологов фиксирует уровень доверия до и после зрительного контакта, определяя, может ли такая имитация повысить уверенность пешехода в том, что автомобиль остановится и пропустит его.

Ранее сообщалось, что Land Rover разрабатывает автономные системы управления для бездорожья и тяжелых погодных условий. В рамках проекта CORTEX компания планируется создать «пятимерную» матрицу сенсоров, способную обеспечить четвертый и пятый уровень автономности. Для работы электроника будет использовать возможности искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения.

В состав матрицы входят акустические датчики, камеры, радары, детекторы света и лазерные дальномеры. Информация от них поступает на вычислительную платформу, обрабатывается в режиме реального времени и используется для построения безопасного маршрута.