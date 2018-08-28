Ещё
Land Rover построил беспилотник с глазами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Land Rover построил беспилотник с глазами 

Motor.ru 28 августа 2018
Фото: Motor.ru
Компания Jaguar Land Rover разработала беспилотную капсулу с виртуальными глазами. Ее используют в рамках правительственной программы U. K. Autodrive, цель которой — выяснить, как автономные автомобили могут воспроизводить поведение и реакции человека при движении. В частности, речь идет об имитации зрительного контакта между пешеходом и водителем.
По замыслу инженеров, глаза должны продемонстрировать пешеходу, что беспилотник его увидел и собирается остановиться перед переходом. В то же самое время команда когнитивных психологов фиксирует уровень доверия до и после зрительного контакта, определяя, может ли такая имитация повысить уверенность пешехода в том, что автомобиль остановится и пропустит его.
Ранее сообщалось, что Land Rover разрабатывает автономные системы управления для бездорожья и тяжелых погодных условий. В рамках проекта CORTEX компания планируется создать «пятимерную» матрицу сенсоров, способную обеспечить четвертый и пятый уровень автономности. Для работы электроника будет использовать возможности искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения.
В состав матрицы входят акустические датчики, камеры, радары, детекторы света и лазерные дальномеры. Информация от них поступает на вычислительную платформу, обрабатывается в режиме реального времени и используется для построения безопасного маршрута.
Motor.ru: последние новости
Alfa Romeo готовит конкурента BMW X1 Toyota отказалась от имени Auris. Теперь это будут «Короллы» Из конструктора Lego сделали Bugatti Chiron. И на нем можно ездить
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вся правда: что ждет россиян в Крыму104
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?3
Lifan привез в Москву флагманский кроссовер X80
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта73
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение