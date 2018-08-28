К продаже в России готовится Volkswagen Tiguan Offroad

На Московском автосалоне компания Volkswagen представит новую версию кроссовера Tiguan, получившую название Offroad. Автомобиль получил новую форму бампера, накладки на порогах, увеличенный задний спойлер, черные корпуса зеркал и 17-дюймовые колеса.

Салон может похвастать новой обивкой из ткани и искусственной кожи, металлическими накладками на педалях, новыми декоративными элементами. В базовую комплектацию входят виртуальная комбинация приборов, медиасистема с восьмидюймовым экраном, камера заднего вида, парктроники по кругу и электропривод багажной двери.

Гамму двигателей составляют турбомотор 1.4, развивающий 150 л. с. и работающий в паре с механической трансмиссией, двигатель объемом 2,0 литра мощностью 180 л. с., который комплектуется семиступенчатым «роботом», и дизель 2.0, имеющий мощность 150 л. с. и работающий в сочетании с роботизированной коробкой передач.

Продажи автомобиля стартуют 1 сентября. Цены пока не объявлены, но, вероятно, покупка самого доступного варианта обойдется как минимум в 1,9 млн рублей.