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К продаже в России готовится Volkswagen Tiguan Offroad
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К продаже в России готовится Volkswagen Tiguan Offroad 

Wroom.ru 15 часов назад
Фото: Wroom.ru
На Московском автосалоне компания Volkswagen представит новую версию кроссовера Tiguan, получившую название Offroad. Автомобиль получил новую форму бампера, накладки на порогах, увеличенный задний спойлер, черные корпуса зеркал и 17-дюймовые колеса.
Салон может похвастать новой обивкой из ткани и искусственной кожи, металлическими накладками на педалях, новыми декоративными элементами. В базовую комплектацию входят виртуальная комбинация приборов, медиасистема с восьмидюймовым экраном, камера заднего вида, парктроники по кругу и электропривод багажной двери.
Гамму двигателей составляют турбомотор 1.4, развивающий 150 л. с. и работающий в паре с механической трансмиссией, двигатель объемом 2,0 литра мощностью 180 л. с., который комплектуется семиступенчатым «роботом», и дизель 2.0, имеющий мощность 150 л. с. и работающий в сочетании с роботизированной коробкой передач.
Продажи автомобиля стартуют 1 сентября. Цены пока не объявлены, но, вероятно, покупка самого доступного варианта обойдется как минимум в 1,9 млн рублей.
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