Названы любимые автомобильные опции россиян

Компания «Авилон» составила рейтинг самого популярного дополнительного оборудования, которое заказывали автомобилисты в 2017 году и в первой половине 2018 года.

Список возглавили камеры заднего вида и система панорамного обзора. Эти опции встречаются в 68% заказов. Каждый второй автомобилист (50%) также просит кожаный салон, а диски увеличенного радиуса выбирают 42% клиентов автосалонов. Еще 35% заказывают навигацию, а 24% — электропривод багажной двери.

В «Авилоне» отметили, что тенденции в выборе опций прослеживаются в каждом бреде. Например, каждый десятый клиент, который пришел покупать Maserati , просит сделать потолок автомобиля черным. Водители Volvo , в свою очередь, любят системы безопасности — наибольшей популярностью пользуются камеры кругового обзора, система мониторинга мертвых зон, адаптивный круиз-контроль и парктроники.

Примечательно, что цена заказанных опций и объем затрат на персанализацию могут превышать изначальную стоимость автомобиля. Но чаще всего клиенты тратят на дополнительное оборудование около 60% от цены машины в базовом оснащении. Впрочем, это правило распространяется на автомобили класса люкс. Покупатели недорогих машин прибегают к возможности расширить набор оборудования значительно реже.