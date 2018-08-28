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Два разбитых BMW M1 соединили в один и превратили в арт-объект
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Два разбитых BMW M1 соединили в один и превратили в арт-объект 

Motor.ru 15 часов назад
Фото: Motor.ru
Неизвестный коллекционер, зарегистрированный на сайте Bring A Trailer под именем PKI, превратил два разбитых спорткара BMW M1 в арт-объект. Для этого пришлось изготовить облегченную алюминиевую раму, на которую навесили оригинальный кузов, салон и двигатель. Чтобы придать машине вид шоу-кара, ее выкрасили в фирменный оттенок красного.
В своем посте PKI рассказал, что первый M1 он купил в 2015 году. Автомобиль серьезно пострадал в аварии в 1985-м, и с тех пор так и стоял неотремонтированным. Спорткар должен был стать донором запчастей для других «Эмок» из коллекции PKI. Первым делом на машине восстановили двигатель и коробку, которые установили на специальный стенд.
Видео: ServiceTechAVinc
Вторую BMW M1 PKI купил черед год. Автомобиль тоже был серьезно поврежден: из-за пожара у него полностью выгорела задняя часть кузова. Сначала новый владелец хотел из двух машин собрать одну, но потом решил, что лучше превратить их в инсталляцию для гаража.
Это уже не первый случай, когда автомобиль становится частью декора интерьера. Так, гонщик и коллекционер суперкаров Pagani Пабло Перес использовал карбоновый кузов Zonda Revolucion в качестве межкомнатной перегородки. Правда, в отличие от BMW M1, в «Зонде» нет никаких механических узлов и агрегатов.
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