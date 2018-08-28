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Седан BMW 5-Series присоединяется к сериалу «Джек Райан»
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Седан BMW 5-Series присоединяется к сериалу «Джек Райан» 

Auto.Today 15 часов назад
Фото: Auto.Today
Автомобили баварской корпорации имеют долгую историю, связанную с телевизионными сериалами и фильмами. Последний из них — BMW 5-Series — который примет участие в предстоящем американском телесериале, который будет доступен исключительно на Amazon Prime Video с 31 августа 2018 года.
Среди основных актеров «Джек Райан» — Джон Красински («Тихое место», «13 часов, офис»), к которому присоединились Уэнделл Пирс и Эбби Корниш, служащие завершение звездного актерского состава. По сюжету Райан и его коллеги из ЦРУ будут сильно полагаться на седан 540i xDrive, оснащенный высокопроизводительным шестицилиндровым двигателем. Тот факт, что автомобиль также поставляется с полным приводом, окажется полезным во время погони, которая происходит на заснеженной местности. Среди других моделей, сыгравших роль в «Джек Райан», — X5 и X6, а также легендарный BMW 2002. «На протяжении всей истории Джек Райан не только демонстрирует свои аналитические способности; он также демонстрирует чистый атлетизм и чрезмерно быструю реакцию в самых экстремальных условиях. Седан BMW 5-Series — наш «бизнес-атлет» — с его динамическими характеристиками, превосходной управляемостью и всесторонней связностью идеально подходит для него», — заявил представитель BMW Уве Дрехер. «Наши модели BMW подходят прямо, серия посвящена волнению, страсти и действию — все это касается BMW на земле».
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