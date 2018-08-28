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Новые Mercedes-Benz Actros и Arocs официально представлены в Подмосковье
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Новые Mercedes-Benz Actros и Arocs официально представлены в Подмосковье 

Прогресс Технологий 28 августа 2018
Фото: Прогресс Технологий
Андреас Дойшле, генеральный директор ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»
22 и 23 августа в Волоколамском районе Московской области на гоночной трассе Moscow Raceway стартовали продажи крупнотоннажных грузовиков нового поколения Mercedes-Benz Actros и Arocs. Именно здесь был впервые представлен новый грузовик Actros 1842 LS. Основатель компании «ПроЛив» Виталий Глинский оказался первым обладателем этой модели, а Андреас Дойшле, генеральный директор ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», и Андреас фон Вальфельд, руководитель подразделения маркетинга, продаж и сервиса грузовых автомобилей Mercedes-Benz Daimler AG, с радостью вручили ему символический ключ.
Не считая журналистов и иных представителей СМИ, мероприятие посетило около 400 человек; были замечены крупные корпоративные клиенты, бизнесмены, основные партнеры компании и соучредители со стороны компаний Daimler AG и ПАО «КАМАЗ». Специальная программа, презентация машин, автошоу с использованием новых грузовиков, показ уникальной системы ActiveBreak Assist — все это было представлено присутствующим. Кроме того, посетителям предложили собственноручно протестировать грузовики не только на гоночной трассе автодрома, но также в условиях бездорожья. Ключевой задачей в создании моделей Actros и Arocs с уменьшенной стоимостью владения стало достижение максимальной эффективности использования всего автопарка клиента. Для этого были специально разработаны новые экологичные двигатели Евро-5, с помощью которых грузовики можно с легкостью эксплуатировать в непростых для России условиях. В двигателе современного экологического класса было реализовано несколько инновационных технологий, обеспечивающих ему дополнительную мощность X-Pulse, которая гарантирует высокую эффективность сгорания топливовоздушной смеси, а также ассиметричный турбокомпрессор и турбокомпаунд, который преобразует теряемую энергию в дополнительную мощность, доступный на двигателях объёмом 15,6 литра. По сравнению с моделями своих предшественников эти автомобили, благодаря технологии BlueEfficiency Power позволяют увеличить сбережение топлива до 7%.
Две модели грузовиков нового поколения были разработаны для совершения задач разнопланового характера в сфере грузовых перевозок на автомагистралях. Это многофункциональные строительные и внедорожные машины, которые выпускают в версиях с бортовой платформой и тяжелого самосвала. Мощный грузовик Mercedes-Benz Arocs может выполнить любую транспортную задачу в сфере строительства, а надежное устройство его ходовой части, подвески и рамы помогают адаптировать автомобиль даже к нестандартной рабочей ситуации и обеспечить грузовику высокий уровень проходимости.
Новые модели автомобилей уже представлены в дилерских автосалонах Mercedes-Benz на всей территории России.
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