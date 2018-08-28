Стала известна цена на новую «Ладу-Гранту»

«АвтоВАЗ» озвучил цены на обновленную «Ладу-Гранту», которая поступит в продажу 1 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководство компании.

По словам начальника управления развития продуктового портфеля «АвтоВАЗа» Сергея Корниенко, начальная стоимость автомобиля составит 419,9 тысячи рублей. «Гранта» в кузове хэтчбэк и лифтбэк обойдется минимум в 437 тысяч, а в кузове универсал — в 447 тысяч рублей. При этом Корниенко отметил, что автопроизводитель принял решение снизить цены на хэтчбэк и универсал на 30 тысяч рублей, что позволит остаться новой « Ладе » максимально доступным, «по-настоящему народным» авто.

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Машина оснащена системой ЭРА-ГЛОНАСС, двумя подушками безопасности, усовершенствованной системой шумоизоляции и креплениями Isofix для детских удерживающих устройств. Известно, что обновленная «Лада-Гранта» будет доступна в восьми цветах.

Как сообщил исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Ян Птачек, большинство дилеров получит новую модель «Гранты» к концу текущей недели. Продажи «Гранты-Кросс» начнутся чуть позже — с начала 2019 года.

Также Птачек пояснил, что решение о выводе «Лады-Калины» из модельного ряда будет способствовать укреплению позиций «Гранты» на рынке. К слову, именно от «Калины» «Гранта» получила два новых для модели типа кузова — универсал и хэтчбэк.

Напомним, в мае «АвтоВАЗ» объявил, что такие модели «Лады», как «Приора», «Калина» и «Гранта», больше производиться не будут.

Фото: LADA