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Стала известна цена на новую «Ладу-Гранту»
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Стала известна цена на новую «Ладу-Гранту» 

Vgoroden.ru 28 августа 2018
Фото: Vgoroden.ru
«АвтоВАЗ» озвучил цены на обновленную «Ладу-Гранту», которая поступит в продажу 1 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководство компании.
По словам начальника управления развития продуктового портфеля «АвтоВАЗа» Сергея Корниенко, начальная стоимость автомобиля составит 419,9 тысячи рублей. «Гранта» в кузове хэтчбэк и лифтбэк обойдется минимум в 437 тысяч, а в кузове универсал — в 447 тысяч рублей. При этом Корниенко отметил, что автопроизводитель принял решение снизить цены на хэтчбэк и универсал на 30 тысяч рублей, что позволит остаться новой «Ладе» максимально доступным, «по-настоящему народным» авто.
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Машина оснащена системой ЭРА-ГЛОНАСС, двумя подушками безопасности, усовершенствованной системой шумоизоляции и креплениями Isofix для детских удерживающих устройств. Известно, что обновленная «Лада-Гранта» будет доступна в восьми цветах.
Как сообщил исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Ян Птачек, большинство дилеров получит новую модель «Гранты» к концу текущей недели. Продажи «Гранты-Кросс» начнутся чуть позже — с начала 2019 года.
Также Птачек пояснил, что решение о выводе «Лады-Калины» из модельного ряда будет способствовать укреплению позиций «Гранты» на рынке. К слову, именно от «Калины» «Гранта» получила два новых для модели типа кузова — универсал и хэтчбэк.
Напомним, в мае «АвтоВАЗ» объявил, что такие модели «Лады», как «Приора», «Калина» и «Гранта», больше производиться не будут.
Фото: LADA
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