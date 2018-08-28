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Эксперты назвали любимые опции российских автомобилистов
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Эксперты назвали любимые опции российских автомобилистов 

Car.ru 14 часов назад
Фото: Car.ru
Эксперты компании «Авилон» выделили несколько самых востребованных опций, которые чаще всего заказывают в качестве дополнительного оборудования россияне.
Во главе рейтинга эксперты поставили камеры заднего вида и панорамный обзор, которые включены в 68% всех заказов опций.
Наряду с этим 50% россиян любят кожу в отделке кресел и салона, а 42% автовладельцев предпочитают увеличенный диаметр колесных дисков.
Около 35% наших соотечественников дополнительно устанавливают в машину навигацию и 24% выбирают в качестве опциональной «начинки» багажник с электроприводом.
Некоторые опции напрямую касаются определенных моделей. К примеру, специалисты из «Авилона» отмечают, что будущие владельцы Maseratti хотят видеть потолок салона черным, а клиенты Volvo начиняют свои авто различными «фишками» системы безопасности.
Примечательно, что некоторые пакеты опций превышают базовую стоимость самого авто, но чаще всего эти затраты занимают около 60% от стандартного оснащения модели.
Как правило, опциональные пакеты оборудования выбирают клиенты люксовых брендов, тогда как бюджетные модели пользуются спросом в базовом оснащении.
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