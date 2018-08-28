Chevrolet Camaro: Маленькая лошадка 

Советские, а затем и российские граждане наблюдали за миром масл— и пони-каров через замочную скважину. Во времена «железного занавеса» «Форд Мустанг», «Шевроле Камаро» или «Додж Челленджер» на улицах Москвы можно было встретить едва ли не один раз за всю жизнь. Когда же стена изоляции рухнула, то и сами мощные «американцы», и информация о них потекли в страну тонкой струйкой, порождая массу мифов и легенд, многие из которых живут до сих пор. Так, многие в России по сей день уверены, что Mustang, Camaro и Challenger — масл-кары, забывая, что этим именем называли куда более крупные машины вроде Chevrolet Chevelle и Dodge Charger. Для компактных же по американским меркам купе использовали другой термин — пони-кары в честь основателя сегмента «Мустанга».
В каждом повороте Camaro четко дает понять, что его шасси легко справится с куда большей мощностью. Ждем купе Chevrolet в стенах лучших тюнинг-ателье страны?
Еще один популярный миф гласит, что масл— и пони-кар — это непременно мощный автомобиль с огнедышащим V8 объемом под шесть, а то и за семь литров. В реальности же кассу всегда делали дешевые версии, если не с базовыми рядными «шестерками», то с самыми компактными V8 объемом менее пяти литров.
Российский автогонщик, неоднократный призер чемпионатов России в ряде дисциплин
«Camaro выглядит, как спорткар, но при этом не разгоняется. И это самое большое разочарование. Потенциальный покупатель — молодой человек, которому родители хотят сделать красивый подарок, но при этом им надо быть уверенными, что избыточной мощности и скорости там нет, и ребенок не разобьется»
Наконец, российские обыватели никогда не брали в расчет примитивную конструкцию пони-каров. Первые поколения таких машин базировались на платформах массовых седанов, а неразрезной задний мост сохранялся вплоть до конца 2000-х годов. Словом, не стоит требовать от пони-кара мощного мотора под капотом и уж тем более отличной управляемости.
Ирина Сидоркова: «Мне очень понравилась управляемость и устойчивость машины на траектории»
Учите историю
В 2008 году «Додж Челленджер» стал первым пони-каром с независимой задней подвеской, а два года спустя почин поддержал и «Шевроле Камаро». Дольше всех держался «Форд Мустанг», но и в Дирборне сказали неразрезному заднему мосту последнее прощай в 2015-м. В том же году Ford и General Motors синхронно совершили революцию, воспринятую в России едва ли не как кощунство: под капотом Mustang и Camaro появились 4-цилиндровые турбомоторы объемом всего лишь 2,3 и 2 литра соответственно. Основания для негодования были: если в Штатах в гамме обеих моделей остались V-образные «шестерки» и «восьмерки», то до России добрался лишь «Шевроле» с базовым двигателем, который в угоду ставкам дорожного налога еще и дефорсировали с 279 до 238 л.с.
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Но не торопитесь возмущаться. В 1980-е годы и за океаном базовыми для «Мустанга» и «Камаро» уже были 4-цилиндровые агрегаты — объемом 2,3 л у «Форда» и 2,5 л у «Шеви». Больше того, «Голубой овал» предлагал для своего жеребца даже турбо-«четверку», а двигатель Chevrolet в действительности разработали инженеры «Понтиака». Так что появление даунсайзинговых моторов под капотом пони-каров — лишь повторение пройденного.
Американская гордость
Американские журналисты от нового Camaro в восторге: наконец-то сравнительные тесты отечественного спорткара можно проводить не только на прямой для дрэг-рейсинга! Мощные версии пони-кара «Шевроле» можно смело выводить против европейских конкурентов, а ориентированные на трек версии SS 1LE и ZL1 и вовсе бросают вызов М-моделям BMW и Porsche! «Камаро» — это не только большой мотор, но и весьма продвинутая платформа Alpha, которую Chevrolet делит с Cadillac ATS и CTS. А ведь мы не раз хвалили эти премиум-седаны за вполне европейскую управляемость. Что же покажет Camaro?
Один из главных ограничителей потенциала Chevrolet — 6-ступенчатый «автомат», который медленно переключается и долго не дает понизить передачу на торможении
Профессиональный автогонщик с 1998 года, автор лучшего для российских пилотов результата в гонке «24 часа Ле-Мана»
«Неплохая машина, на ней можно ездить быстро, в том числе и по треку. Я бы не сказал, что жестко тормозить можно много раз, но на пару кругов и тормозов, и всей машины хватит. В принципе на каждый день это хороший автомобиль, который изначально призван быть недорогим»
Конечно, ждать многого от базового пони-кара глупо. Chevrolet с турбомотором задумывался как король прокатных контор, покоритель Европы и мечта студентов, которым достаточно казаться, а не быть. Неудивительно, что машине крепко досталось от членов жюри. Ругали Chevy и за слабый двигатель, и за мягкую педаль тормоза, и за недорогие материалы отделки — все-таки профессиональные гонщики привыкли требовать от любого автомобиля максимум. К счастью, были и те, кто не забывал об истинном его назначении. Так, Русинов признался, что на каждый день машина неплохая и шасси радует даже на треке. И я готов подписаться под каждым словом.