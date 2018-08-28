Chevrolet Camaro: Маленькая лошадка

Советские, а затем и российские граждане наблюдали за миром масл— и пони-каров через замочную скважину. Во времена «железного занавеса» «Форд Мустанг», « Шевроле Камаро» или « Додж Челленджер» на улицах Москвы можно было встретить едва ли не один раз за всю жизнь. Когда же стена изоляции рухнула, то и сами мощные «американцы», и информация о них потекли в страну тонкой струйкой, порождая массу мифов и легенд, многие из которых живут до сих пор. Так, многие в России по сей день уверены, что Mustang, Camaro и Challenger — масл-кары, забывая, что этим именем называли куда более крупные машины вроде Chevrolet Chevelle Dodge Charger . Для компактных же по американским меркам купе использовали другой термин — пони-кары в честь основателя сегмента «Мустанга».

В каждом повороте Camaro четко дает понять, что его шасси легко справится с куда большей мощностью. Ждем купе Chevrolet в стенах лучших тюнинг-ателье страны?

Еще один популярный миф гласит, что масл— и пони-кар — это непременно мощный автомобиль с огнедышащим V8 объемом под шесть, а то и за семь литров. В реальности же кассу всегда делали дешевые версии, если не с базовыми рядными «шестерками», то с самыми компактными V8 объемом менее пяти литров.

Российский автогонщик, неоднократный призер чемпионатов России в ряде дисциплин

«Camaro выглядит, как спорткар, но при этом не разгоняется. И это самое большое разочарование. Потенциальный покупатель — молодой человек, которому родители хотят сделать красивый подарок, но при этом им надо быть уверенными, что избыточной мощности и скорости там нет, и ребенок не разобьется»

Наконец, российские обыватели никогда не брали в расчет примитивную конструкцию пони-каров. Первые поколения таких машин базировались на платформах массовых седанов, а неразрезной задний мост сохранялся вплоть до конца 2000-х годов. Словом, не стоит требовать от пони-кара мощного мотора под капотом и уж тем более отличной управляемости.

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Учите историю

В 2008 году «Додж Челленджер» стал первым пони-каром с независимой задней подвеской, а два года спустя почин поддержал и «Шевроле Камаро». Дольше всех держался «Форд Мустанг», но и в Дирборне сказали неразрезному заднему мосту последнее прощай в 2015-м. В том же году Ford General Motors синхронно совершили революцию, воспринятую в России едва ли не как кощунство: под капотом Mustang и Camaro появились 4-цилиндровые турбомоторы объемом всего лишь 2,3 и 2 литра соответственно. Основания для негодования были: если в Штатах в гамме обеих моделей остались V-образные «шестерки» и «восьмерки», то до России добрался лишь «Шевроле» с базовым двигателем, который в угоду ставкам дорожного налога еще и дефорсировали с 279 до 238 л.с.

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Но не торопитесь возмущаться. В 1980-е годы и за океаном базовыми для «Мустанга» и «Камаро» уже были 4-цилиндровые агрегаты — объемом 2,3 л у «Форда» и 2,5 л у «Шеви». Больше того, «Голубой овал» предлагал для своего жеребца даже турбо-«четверку», а двигатель Chevrolet в действительности разработали инженеры « Понтиака ». Так что появление даунсайзинговых моторов под капотом пони-каров — лишь повторение пройденного.

Американская гордость

Американские журналисты от нового Camaro в восторге: наконец-то сравнительные тесты отечественного спорткара можно проводить не только на прямой для дрэг-рейсинга! Мощные версии пони-кара «Шевроле» можно смело выводить против европейских конкурентов, а ориентированные на трек версии SS 1LE и ZL1 и вовсе бросают вызов М-моделям BMW Porsche ! «Камаро» — это не только большой мотор, но и весьма продвинутая платформа Alpha, которую Chevrolet делит с Cadillac ATS и CTS. А ведь мы не раз хвалили эти премиум-седаны за вполне европейскую управляемость. Что же покажет Camaro?

Один из главных ограничителей потенциала Chevrolet — 6-ступенчатый «автомат», который медленно переключается и долго не дает понизить передачу на торможении

Профессиональ­ный автогонщик с 1998 года, автор лучшего для российских пилотов результата в гонке «24 часа Ле-Мана»

«Неплохая машина, на ней можно ездить быстро, в том числе и по треку. Я бы не сказал, что жестко тормозить можно много раз, но на пару кругов и тормозов, и всей машины хватит. В принципе на каждый день это хороший автомобиль, который изначально призван быть недорогим»

Конечно, ждать многого от базового пони-кара глупо. Chevrolet с турбомотором задумывался как король прокатных контор, покоритель Европы и мечта студентов, которым достаточно казаться, а не быть. Неудивительно, что машине крепко досталось от членов жюри. Ругали Chevy и за слабый двигатель, и за мягкую педаль тормоза, и за недорогие материалы отделки — все-таки профессиональные гонщики привыкли требовать от любого автомобиля максимум. К счастью, были и те, кто не забывал об истинном его назначении. Так, Русинов признался, что на каждый день машина неплохая и шасси радует даже на треке. И я готов подписаться под каждым словом.