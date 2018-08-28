Subaru WRX STI: Сказка-ложь?

«Об этом автомобиле я мечтал еще мальчишкой. И когда в 17 лет купил себе „Импрезу WRX STI“, это был космос, — с оттенком легкой грусти в голосе произнес Роман Русинов , выбравшись из-за руля. — Но время идет. А » Субару " остается на месте. И вот на этой, казалось бы, новой модели в основном все осталось по-старому». И в самом деле, нынешний WRX STI, который выпускают с 2014 года, построен не на современной глобальной платформе, а представляет собой машину предыдущего, 4-го поколения — с индексом VA. Некоторые узлы, скажем, турбо-двигатель EJ257 или гидроусилитель руля, а также геометрия подвески ей достались от предыдущего WRX STI образца 2007 года. А принципиальная схема с оппозитной бензиновой турбо-«четверкой» и симметричным полным приводом осталась практически без изменений с 1994 года.

Прошлое в настоящем Но стоит ли об этом жалеть, если с тех самых пор WRX славились отточенными ходовыми качествами и острой управляемостью? Их сочетание с крепкой и энергоемкой подвеской, нарочитой простотой исполнения и относительной доступностью на протяжении четверти века неизменно привлекали все новые поколения поклонников, среди которых всегда преобладала молодежь. И японцы не спешили вносить глобальные изменения в конструкцию, не особо заморачиваясь качеством отделки интерьера и наличием повышающего комфорт оборудования.

Борис Шульмейстер : «WRX STI предназначен скорее для бездорожья. Но и на кольце он довольно неплох»

Впрочем, на нашем WRX STI, прошедшем рестайлинг в 2016-м, есть все, что положено современному автомобилю: раздельный климат-контроль, камера заднего вида, электролюк, модная мультимедийка, а также длинный список электронных помощников. Под капотом — 2,5-литровый «оппозитник», работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой» — мощность по давней традиции раллийных чемпионатов ограничена 300 л.с. Постоянный полный привод с активным межосевым дифференциалом. Driver’s Control Centre Differential распределяет момент в соотношении 41:59 в пользу задней оси и совмещает механическую с блокировкой при помощи электромагнитной муфты. Причем водитель может менять степень блокировки DCCD клавишей на центральной консоли. Есть еще система SI-Drive, отвечающая за выбор режимов: Intelligent — для экономичной езды, Sport — для активной, а Sport Sharp обеспечит максимально быстрый отклик на газ — скажем, на гоночной трассе.

Чемпион «Формулы-Россия — 2012», испанской «Формулы-3 — 2015». С 2014 года выступает в Euroformula Open. В 2018 году принял участие в серии ELMS

«Ну, что сказать — «Субару» есть «Субару». Правда, если раньше на «Импрезе» было сложно ездить — управление машиной требовало немалой затраты энергии, то теперь управляться с ней очень легко. На мой взгляд, она стала лояльнее к водителю. Машина хорошо рулится, а скорость в повороте вполне приличная. Вот только мощности двигателя не хватает, чтобы конкурировать с « Ягуаром » или « Мерседесом ». И вообще WRX STI целесообразнее использовать зимой, на льду, строго на шипе и в боевых условиях ралли»

Джентльмены, заводите моторы Правда, все эти электронные примочки, включая вариации уровня блокировки меж-осевого дифференциала и даже «Остро спортивный» режим не особо помогали «Субару» на кольце в Мячково. «Машина плохо тормозит и не поворачивает, а в виражах плугом сворачивает в сторону, — отметил Алексей Васильев . — Наверное, этот автомобиль и не должен ездить по кольцу, а выпускать его на асфальт можно только после глубокого тюнинга».

В России спортивный седан продается исключительно в исполнении Premium Sport. Причем антикрыло входит в базовую комплектацию

Впрочем, далеко не все члены жюри были столь безапелляционны. Большая часть наших экспертов высказывалась гораздо лояльнее, принимая во внимание объективные причины: по мощности и цене Subaru мог состязаться разве что с «Камаро» и «Генезисом», остальные соперники выступали, что называется, в другой лиге. Кроме того, WRX STI, единственный среди участников, оснащался механической коробкой передач. Она-то и создавала определенные проблемы. «В предельных режимах коробка переключается с сильными ударами, что, на мой взгляд, связано с неправильно подобранными числами», — сказал Константин Терещенко. Причем перед каждым поворотом надо было заранее выбрать ту передачу, на которой придется выходить из виража. А это требовало не только времени, но и виртуозного навыка обращения с ручной коробкой на гоночной трассе.

Михаил Грачев: «В целом машина неплохая, со своим характером. На втором круге отключили систему стабилизации, немного помогали ручником в поворотах — и машина поехала»

Когда 4х4 не помогает К тому же сложилось впечатление, что на асфальте полный привод «Субару» только мешает. «Наверное, надо сделать автомобиль заднеприводным, чтобы он наконец поехал», — заявил Васильев, завершив очередной круг. В скоростных виражах машина упиралась всеми четырьмя колесами — как говорят гонщики, они вставали плугом, — ломая траекторию и упираясь на входе в поворот. Для исправления ситуации надо сбрасывать газ, пока машина не успокоится. А это — время, драгоценные секунды, которые на трассе решают все.

Ира Сидоркова

Призер этапов первенства Финляндии по картингу, финалист мировой и европейской серии WSK. Лидер сезона-2018 в РСКГ, класс «Национальный Юниор»

«Автомобиль охотно входит в поворот практически на пределе сноса задней оси. Очень понравилась динамика — при нажатии на газ WRX STi стремительно ускоряется. Машина неплохо подходит для повседневной езды, а если ее чуть доработать, то на ней можно выходить и на кольцо»

Чтобы показать хорошее время на круге, необходимо отключить всю страхующую электронику Subaru. «Если ее оставить, очень тяжело заправить автомобиль в поворот, полный привод здесь только мешает», — считает Михаил Грачев. Он также уверен, что WRX STI — хороший автомобиль со своим собственным характером. Вот только предназначен он не для асфальтовых гонок. А постоянный полный привод с активным центральным дифференциалом наверняка во всей своей красе проявит себя на мокрой или гравийной дороге или зимой на льду или на снегу.