Lexus RC-F: Большое сердце

В середине второго десятилетия XXI века японцы будто бы нарочно бросают вызов всем новомодным течениям. Никакого наддува и даунсайзинга, полного привода и роботизированных коробок — честная «восьмерка» объемом аж в 5 л расположена спереди, традиционный «автомат» с гидротрансформатором передает момент на задние колеса. И все наши эксперты, поспорив о салоне, тормозах и управляемости RC-F, сошлись в одном: мотора у « Лексуса » много.

Титаническая работа Вообще-то этот двигатель лишь на первый взгляд кажется простым. Взяв за основу 5-литровую «восьмерку» от седана IS-F, инженеры «Лексуса» оснастили ее новыми впускным и выпускным коллекторами, коленвалом и корпусом дроссельной заслонки с увеличенным с 76 до 83 мм диаметром, изменили конструкцию головки, впрыска (давление повысилось до 18 МПа), поддона картера, масляных радиаторов и системы регулировки фаз газораспределения. Использование титановых клапанов, высокопрочных штампованных шатунов и нового подшипника коленвала позволило поднять максимальные обороты с 6800 до 7300 об/мин. Мощность выросла на 54 л.с., а степень сжатия — до 12.3:1, позволив получить больший момент во всем диапазоне оборотов.

Опционный пакет из усиленного углепластика — крышка капота, крыша и задний спойлер — уменьшает массу автомобиля примерно на 10 кг «Мотора у «Лексуса» больше чем достаточно», — подвел итог всей этой работы Борис Шульмейстер . Направляя воздух Но главное — увеличение мощности не было самоцелью. «Мы убеждены, что все модели F-серии должны быть подготовлены для бескомпромиссной и в то же время безопасной езды по гоночным трассам, — сказал главный инженер Юкихико Ягучи. — При этом RC-F позволяет водителям любого уровня получать удовольствие от его динамики».

Чемпион России по кольцевым гонкам. Участник и призер гонок в категории GT, участник гонки «24 часа Ле-Мана»

«Он простой, очень сбалансированный. Тормоза плавные, хорошо прогнозируемые. Понравилось, как управляется — под сброс газа вруливается в поворот. В отличие от LC этот на порядок спортивнее, проще в поведении и легче»

Чтобы этого добиться, пришлось основательно потрудиться над кузовом и подвеской. И без того жесткую конструкцию купе усилили, RC-F получил уникальные настройки подвески, тормозов, рулевого, кованые из алюминиевого сплава колесные диски и крепления опор задней подвески увеличенной прочности. Особое внимание японцы уделили аэродинамике. Активное антикрыло на корме — лишь самая заметная часть обвеса. Тщательно вылизанное днище, спрятанные под кузовными панелями воздуховоды, многочисленные, хотя и почти незаметные внешне дефлекторы на крыльях и бамперах оптимизируют воздушные потоки, улучшая управляемость на высоких скоростях.

Ирина Сидоркова «Тормозов немного не хватает для такого мощного зверя, который живет внутри. Мне кажется, RC-F сделан для молодежи, при этом он более мужской, чем LC500»

4х4х3 Правда, оценили эту самую управляемость далеко не все эксперты. «Сразу ясно, что машина не для трека, — поморщился Грачев. — Валкая, ощущения от руля никакого. Мотор мощный, но мягкая подвеска, вялые отклики на руль». Однако более опытный на кольце Алексей Васильев с коллегой не согласился. Возможно, все дело в том, что такой простой с виду RC-F оказался слишком… сложным. «Очень много разных настроек, и с первого взгляда непонятно, как ими пользоваться — как выключить систему стабилизации, как перейти в спортрежим», — недовольно заметил Грачев.

Михаил Грачев: «Интерьер оставляет странное ощущение дешевого автомобиля. И вот эта нижняя панель с кнопками будто от „Короллы“

В самом деле, можно выбрать 4 автоматических (»обычный», «Эко», «Спорт» и «Спорт+») и ручной режим работы трансмиссии. Существует и VDIM — система управления динамикой со своим квартетом режимов — «обычный», «спортивный», «выключено» и даже особый «Эксперт» внутри «выключено». А еще на задней оси вместо обычного межколесного дифференциала может быть установлен активный. И у этого хитроумного TVD имеются 3 программы, не зависящие от системы выбора режимов: стандартный обеспечивает баланс между динамичным прохождением поворотов и устойчивостью на высоких скоростях, в «Слаломе» руль становится острее, а «Трек» предназначен для кольцевых трасс.

Чемпион «Формулы-Россия — 2012», испанской «Формулы-3 — 2015». С 2014 года выступает в Euroformula Open. В 2018 году принял участие в серии ELMS

«Можно очень весело проводить время на треке, да и в городе он хорош. Удобный салон: несмотря на то что автомобиль спортивный, в нем нет ощущения экстремально жесткого спорткара, зато есть постоянное чувство комфорта и уверенности в его поведении. Из-за более широких колес сзади RC-F обладает недостаточной поворачиваемостью. По валкости он не спортивный, но очень-очень близок к этому»