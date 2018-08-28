Топ-10 классических американских Muscle Cars

США и автомобили почти неразделимые понятия. Большая детройтская тройка много лет двигала мировую автомобильную промышленность вперед, и в конце концов, именно Генри Форд наладил первое в мире серийное производство автомобилей.

Классический американский автомобиль в представлении большинства европейцев, это большой удобный седан или громадный пикап. Но в не меньшей степени в Северной Америке любят быстрые автомобили, и не зря несколько десятилетий назад США накрыла эпоха легендарных muscle cars — спортивных автомобилей, оснащенных мощными двигателями с большим обьемом и большим количеством лошадиных сил под капотом.

Предлагаем вашему вниманию топ-10 самых знаменитых muscle cars Америки по версии сайта Goliath.com.

1967 Pontiac GTO Многие до сих пор считают эту модель первым muscle car (автомобиль с мышцами) в истории. С этим утверждением можно спорить, но с тем, что автомобиль стал одним из первых монстров на колесах спорить бесполезно.

В 1964-м году машина оснащалась двигателем V8 обьемом 6,4 литра, который выдавал 325 лошадиных сил. Не слишком много по нынешним меркам? А теперь учтите, что речь идет о 1964-м. Позднее обьем двигателя был увеличен до 6,6 литра, а его мощность возросла до 360 лошадок, которые помогали авто достигать 100 км/час за 6,8 секунды — хорошее время даже по нынешним временам.

Любопытно, что в создании GTO принимали участие Рассел Джим, отвечавший в компании Pontiac за разработку и совершенствование двигателей, а также на тот момент старший инженер компании Джон Де Лореан — тот самый, который затем основал компанию DMC, выпустившую легендарную машину DeLorean DMC-12, ставшую героем серии фильмов «Назад в будущее».

1968 Plymouth Road Runner Hemi

В середине 60-х Компания Chrysler поставила перед своей «дочкой» Plymouth непростую задачу — построить суперкар, способный проехать классические для драг-рейсинга четверть мили (402 метра) менее чем за 14 секунд при цене для обычного потребителя не более 3000 долларов.

Цель была достигнута, хотя и ценой упрощения интерьера, а также удалением других элементов роскоши. Но это ничуть не смутило американцев, которые разгребли модель в количестве 45 тысяч единиц при начальных планах постройки в пару тысяч.

Многие до сих пор считают Road Runner идеальным muscle car, а его самой горячей версией стал 426 Hemi, оснащавшийся 7-литровым мотором на 425 лошадиных сил и 664 Нм крутящего момента. Сумасшедшие цифры!

1969 Ford Mustang Boss 429 Ford Mustang стал синонимом эпохи muscle cars и до сих остается одним их самых желанных и доступных спортивных автомобилей в мире. Не так давно Ford отпраздновал выход с конвейера 10-миллионного Mustang.

Несмотря на целые поколения классических Mustang, немногие сравнятся по ценности с версией Boss 429, выпускавшейся с 1969 по 1970 год. Ведь каждую машину собирали вручную, и всего было выпущено менее чем 1400 таких автомобилей.

С другой стороны, двигатель в этой версии был не самый впечатляющий — его 7-литровый V8 развивал «всего» 375 лошадиных сил, и даже по тем временам не был самым мощным. Но, как мы уже сказали, уникальность этого автомобиля заключалась в других вещах, и он до сих пор остается одним из самых желаемых экспонатов в коллекциях.

1970 Buick GSX Stage 1 На протяжении нескольких лет до этого Buick пытался навязать конкуренцию ключевым игрокам рынка muscle cars, и не всегда делал это удачно. Но постепенно машина в версии GS дорабатывалась, в конечном итоге получив версию GSX — один из самых ярких автомобилей в истории США.

Этот зверь на четырех колесах оснащался двигателем V8, способным выдать 455 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента. Даже по нынешним временам, это невероятные цифры, а на тот момент двигатель Buick GSX Stage 1 производил самый высокий крутящий момент среди всех американских спорткаров. Более того этот рекорд был побид, лишь 33 года спустя, в 2003 году моделью Series 2 V10 Viper.

Впрочем, было произведено всего 687 автомобилей GSX, что не сделало его массовым тогда, но сделало одним из самых желанных для коллекционеров сейчас.

В 50-х годах прошлого века Ford Fairlane был роскошным автомобилем, принадлежавшим к дорогому ценовому сегменту. Но постепенно эта модель эволюционировала в спортивную Torino, а самой горячей из них стала версия Сobra.

Автомобиль оснащался классическим мотором V8 обьемом 7 литров, выдающим мощность в 335 лошадиных сил. На дороге этот монстр проезжал четверть мили за 15 секунд при 154 км/час. На то время это была весьма популярная машина, привлекавшая роскошным дизайном. За год компании удалось продать более 14 тысяч Cobra.

1970 Chevrolet Chevelle SS 454 Модель Chevelle была одной из самых успешных в истории Chevrolet, и выпускалась в трех поколениях на протяжении 13 лет. Ее создавали как конкурента Ford Fairlane, но в конечном итоге она заняла свою нишу.

Естественно было множество разных модификаций авто — седаны, купе кабриолеты, а вершиной стала версия SS (Super Sport), и ее самая мощная модификация 454, оснащавшаяся мотором на 7,4 литра, выдававшим 450 лошадиных сил при 680 Нм крутящего момента.

Кроме того, что даже внешне авто выглядит потрясающе, многие также считают SS 454 самым мощным muscle car в истории. Некоторые его модификации могли выдавать вплоть до 500 лошадей, а четверть мили Chevelle SS 454 пролетал менее чем за 13 секунд, успевая разгоняться до 174 км/час.

1969 Chevrolet Camaro ZL1 Что тогда, что сейчас Chevrolet Camaro и Ford Mustang — две соперничающие модели. Camaro вышел на два года позже своего конкурента, но сразу же завоевал свою долю рынка и сердце миллионов поклонников.

Но версия ZL-1 является уникальной в своем роде. Это самая редкая модель в линейке Chevrolet — всего было выпущено менее 70 единиц ZL-1, оснащавшейся мотором V8 обьемом 7 литров и официально выдававшим 430 лошадиных сил. Мало? На самом деле, цифра оказалась занижена, что часто делали в то время производители в США. Независимая экспертиза показала, что двигатель был гораздо мощнее.

Так что выходит, что ZL-1 получил самый мощный двигатель в истории Chevrolet. Впрочем, также и один из самых высоких ценников — 7200 долларов по тем временам были огромной суммой.

1970 Plymouth Hemi Barracuda

Данная модель являлась спортивной версией автомобиля Plymouth Barracuda , и стала классикой американского спортивного автопрома, обладая классически уравновешенным дизайном, за которым читалась нескрываемая мощь силовой установки Hemi.

Мотором для данной модели служил 6,9-литровый 426-й двигатель Hemi, развивавший мощность в 425 лошадиных сил, а подвеска Cuda была сконструирована специально для данной модели. К слову, затем подвеску Cuda «позаимствовали» другие автопроизводители, настолько она была хороша и уникальна для своего времени.

В итоге машина могла разгоняться до 100 км/час за невероятные по тем временам 5,6 секунды, а максимальная скорость достигала 250 км/час. Даже сейчас такая динамика является отличным показателем для спорткаров. Впрочем, построено было менее 700 единиц Hemi Cuda.

1968 Dodge Charger R/T Для многих поклонников muscle cars именно Dodge Charger является идеальной машиной. Уникальной делает ее специфический гладкий дизайн, напоминающий бутылку культовой в США тогда, и во всем мире сейчас Coca-Cola

Индекс R/T (Road/Track) недвусмысленно намекал на то, что автомобиль можно использовать как на обычных дорогах, так и на гоночных треках (естественно, в основном драг рэйсинг). Машина была оснащена специальной подвеской и мощным двигателем Magnum V8 на 375 лошадиных сил, а некоторые также оснащались силовой установкой Hemi.

Для того чтобы понять, насколько популярным был автомобиль, достаточно назвать цифру в 96 тысяч проданных Charger в одном только 1968 году, из них 17 тысяч были моделями R/T. К слову, именно этот автомобиль вел в легендарном фильме Bullitt не менее легендарный актер и автогонщик Стив МакКуинн.

1949 Oldsmobile Rocket 88 Казалось, что может быть круче, чем Dodge Charger? Только дедушка всех muscle сars — Oldsmobile Rocket 88, которому приписывают начало истории драг рэйсинга. Конечно, этот ветеран 49-го года не самый мощный и не самый быстрый автомобиль в истории, но точно один из самых влиятельных. По сути, именно Oldsmobile Rocket 88 начал историю muscle cars.

Oldsmobile Rocket 88 выиграл несколько чемпионатов самой популярной кузовной гоночной серии США NASCAR. И он же, в общем-то, начал историю мотора V8 в США. Спустя несколько лет каждый автопроизводитель использовал такой двигатель, впоследствии ставший классикой muscle cars.

Историки утверждают, что это авто, оснащавшееся мотором V8 на 5 литров и 135 лошадиных сил, открыло современную эпоху высокопроизводительных машин.