УАЗ Патриот получил новую специальную версию

На отечественном рынке модель УАЗ Патриот продолжает оставаться одной из самых доступных из ряда внедорожников. Однако, любые изменения, которые пользователь вносит в авто, нужно срочно согласовывать в ГИБДД . Именно поэтому сам производитель ориентировал свою работу на выпуск специальных версий. Так, годом ранее был показан прототип машины с новым пакетом дополнений под названием Off-Road, а буквально недавно на такую модификацию открылись продажи.

Особенностью обновлённого внедорожника является наличие лебёдки типа Спрут 9 000 Спорт. Кроме того, предусмотрена защита рулевых тяг и шин. Помимо этого, компания предусмотрела установку лестницы на задней двери, штатный фаркоп и даже блокировку дифференциала заднего моста. Сам кузов может быть окрашен в оранжевый или же зелёный цвет. Все оборудование, которое входит в пакет дополнений, полностью сертифицировано, поэтому приобретая такой экземпляр у водителя не возникнет никаких проблем с ГИБДД.

Помимо полезных дополнений, есть ещё и системы для повышения комфорта, в частности кондиционер, система мультимедиа с семидюймовым экраном, а также дополнительный отопитель салона, чтобы можно было путешествовать даже в самые холодные уголки нашей страны.