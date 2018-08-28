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УАЗ Патриот получил новую специальную версию
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УАЗ Патриот получил новую специальную версию 

Daily-Motor 14 часов назад
Фото: Daily-Motor
На отечественном рынке модель УАЗ Патриот продолжает оставаться одной из самых доступных из ряда внедорожников. Однако, любые изменения, которые пользователь вносит в авто, нужно срочно согласовывать в ГИБДД. Именно поэтому сам производитель ориентировал свою работу на выпуск специальных версий. Так, годом ранее был показан прототип машины с новым пакетом дополнений под названием Off-Road, а буквально недавно на такую модификацию открылись продажи.
Особенностью обновлённого внедорожника является наличие лебёдки типа Спрут 9 000 Спорт. Кроме того, предусмотрена защита рулевых тяг и шин. Помимо этого, компания предусмотрела установку лестницы на задней двери, штатный фаркоп и даже блокировку дифференциала заднего моста. Сам кузов может быть окрашен в оранжевый или же зелёный цвет. Все оборудование, которое входит в пакет дополнений, полностью сертифицировано, поэтому приобретая такой экземпляр у водителя не возникнет никаких проблем с ГИБДД.
Помимо полезных дополнений, есть ещё и системы для повышения комфорта, в частности кондиционер, система мультимедиа с семидюймовым экраном, а также дополнительный отопитель салона, чтобы можно было путешествовать даже в самые холодные уголки нашей страны.
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