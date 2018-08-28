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Новый Acura NSX дебютировал в Monterey Car Week
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Новый Acura NSX дебютировал в Monterey Car Week 

Auto.Today 14 часов назад
Фото: Auto.Today
Японская компания представила обновленный Acura NSX 2019 года на Monterey Car Week. Автомобиль дебютировал на выставке в оттенке Thermal Orange Pearl, который присоединился к ассортименту цветов, доступных для клиентов.
Спортивные сидения, которые ранее предлагались в качестве опции за 1 500 долларов, теперь предлагаются в стандартной комплектации с черной кожаной отделкой и акцентами из алькантары. Спутниковая навигация, высококачественная аудиосистема, передние и задние датчики парковки и алюминиевые накладки на педали также предоставляются без дополнительной оплаты.
Наиболее важные изменения можно найти под кожей. Компания говорит, что благодаря модификациям Acura NSX быстрее предыдущего автомобиля как минимум на две секунды. Учитывая, что специалисты усовершенствовали шасси и поставили более крупные стабилизаторы, жесткость увеличилась на 26 процентов спереди и на 19 процентов сзади. За этим последовали и другие новшества, в том числе новые шины Continental SportContact 6 и более дорогой вариант Pirelli P-Zero Trofeo R, доступный в качестве опции.
Гибридная силовая установка продолжила включать двухтурбинный V6, соединенный с девятиступенчатой коробкой с двойным сцеплением. В результате комбинированная отдача Acura NSX составила 573 лошадиных силы и 645 Нм крутящего момента.
Отмечается, стартовая цена Acura NSX начинается с 157 500 долларов, причем книги заказов уже открыты и первые поставки начнутся в октябре этого года.
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