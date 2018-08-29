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«Renault из будущего» сфотографировали в Варшаве
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«Renault из будущего» сфотографировали на улице Варшавы 

Motor.ru + ещё 7 29 августа 2018
Фото: Motor.ru
В Сети появились снимки неизвестного концепт-кара Renault, который заметили во время фотосессии на улицах Варшавы. При этом несмотря на массивные колесные накладки, автомобиль мог самостоятельно передвигаться. Ориентировочно, публичный дебют прототипа состоится на автосалоне в Париже.
На фотографиях, опубликованных на сайте Autogaleria, видно, что концепт-кар представляет собой достаточно большой автомобиль, у которого полностью отсутствуют боковые стекла. Вероятно, это будет некий вариант роскошного беспилотника, оснащенного электрической силовой установкой.
В дизайне прототипа можно заменить отсылку к таким концепт-карам, как Trezor, EZ-Go, а также Symbioz. Последний как раз представлял собой платформу для демонстрации перспективных разработок в области автономного управления, электрических систем и коммуникационных технологий.
Renault Simbioz оснащался автопилотом четвертого уровня, электрической силовой установкой и системой виртуальной реальности для пассажиров, а также мог интегрироваться в систему умного дома. Тест-драйв этого автомобиля можно прочитать здесь.
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