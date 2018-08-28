Брошенные автомобильные проекты СССР 

Советские модели автомобилей были довольно перспективны для своего времени: конструкторы очень быстро перенимали опыт итальянцев и немцев, создавая действительно интересные модели. К сожалению, почти ни одна из экспериментальных машин в серию не пошла — стране было важнее поддерживать уже налаженное производство, а риск казался неоправданным. Мы собрали автомобили, которые так и остались в разряде заброшенных проектов. ВАЗ-2103 «Люкс»
Тестовые автомобили ВАЗ-2103 разрабатывались совместно с итальянским концерном FIAT. Пятидверный хэчбек планировалось поставлять только зарубеж, но по каким-то причинам проект был зарублен после выпуска трех первых автомобилей. К слову, FIAT концепция настолько понравилась, что несколько лет спустя, в 1984 году ВАЗ все-таки доработал и выпустил ставшей легендарной «четверку». ВАЗ-Э1101
ВАЗ-Э1101 вполне мог бы составить конкуренцию знаменитому «Запорожцу». Малолитражный автомобиль создавался без привлечения иностранных специалистов — представьте, только в 1971 году появилась первая ВАЗовская модель, которую не разрабатывали итальянцы. Этот проект не совсем погиб: машину отдали на ЗАЗ, где впоследствии доработали в «Таврию». МЗМА-403Э-424Э «Купе»
Экспериментальная модель, успевшая, тем не менее, поучаствовать в гонках — профессиональный автогонщик Алексей Ипатенко занял на этом красавце второе место (чемпионат СССР 1951 года). Руководство завода постановило, что выпускать двухдверный автомобиль такой компоновки в серию нерентабельно и на этом история МЗМА-403Э-424Э закончилась. АЗЛК «Москвич-408 Турист»
Советский кабриолет, как вам? Под капотом «Москвич-408 Турист» находился движок от седана с электронным управлением. Мотор на 63 л.с. позволял развить ошеломительные (для 1964 года) 130 км/ч. Проект предназначался на экспорт, но был, к великому сожалению, закрыт. Выпустили всего два кабриолета — ни один до наших дней не дожил. ИЖ-19 «Старт-Комби»
А вот эта модель не пошла в серию только из-за ретроградов в руководстве автозавода. Над проектом ИЖ-19 работала молодая команда специалистов и адресовался автомобиль молодежной аудитории. Обратите внимание на горбик на капоте — подразумевалось, что под ним вольготно расположилась мощная V-образная «шестерка». ГАЗ-24-95 Полноприводная «Волга» за малым не вышла на советские дороги. Конструкторы решили использовать узлы реального внедорожника, УАЗ-469, чтобы превратить комфортабельный автомобиль в рыцаря полей и болот. Первый же выпущенный вариант ГАЗ-24-95 получил Брежнев и был, по слухам, им очень доволен. В серию машина так и не пошла: завод счел проект слишком дорогим в реализации. ГАЗ-18 В 1955 году коммунизм вовсе не казался несбыточной сказочкой — ЦК КПСС действительно пытались заботиться о рядовых гражданах страны. Специалистам ГАЗ, к примеру, была спущена директива на проектирование спецмашины для инвалидов, которая будет учитывать все нужды таких людей. Внешне ГАЗ-18 напоминал классическую «Победу». Автомобиль прошел успешное тестирование, но затем проект закрыли.