Брошенные автомобильные проекты СССР

Советские модели автомобилей были довольно перспективны для своего времени: конструкторы очень быстро перенимали опыт итальянцев и немцев, создавая действительно интересные модели. К сожалению, почти ни одна из экспериментальных машин в серию не пошла — стране было важнее поддерживать уже налаженное производство, а риск казался неоправданным. Мы собрали автомобили, которые так и остались в разряде заброшенных проектов. ВАЗ-2103 «Люкс»

Тестовые автомобили ВАЗ-2103 разрабатывались совместно с итальянским концерном FIAT . Пятидверный хэчбек планировалось поставлять только зарубеж, но по каким-то причинам проект был зарублен после выпуска трех первых автомобилей. К слову, FIAT концепция настолько понравилась, что несколько лет спустя, в 1984 году ВАЗ все-таки доработал и выпустил ставшей легендарной «четверку». ВАЗ-Э1101

ВАЗ-Э1101 вполне мог бы составить конкуренцию знаменитому «Запорожцу». Малолитражный автомобиль создавался без привлечения иностранных специалистов — представьте, только в 1971 году появилась первая ВАЗовская модель, которую не разрабатывали итальянцы. Этот проект не совсем погиб: машину отдали на ЗАЗ , где впоследствии доработали в «Таврию». МЗМА-403Э-424Э «Купе»

Экспериментальная модель, успевшая, тем не менее, поучаствовать в гонках — профессиональный автогонщик Алексей Ипатенко занял на этом красавце второе место (чемпионат СССР 1951 года). Руководство завода постановило, что выпускать двухдверный автомобиль такой компоновки в серию нерентабельно и на этом история МЗМА-403Э-424Э закончилась. АЗЛК «Москвич-408 Турист»

Советский кабриолет, как вам? Под капотом «Москвич-408 Турист» находился движок от седана с электронным управлением. Мотор на 63 л.с. позволял развить ошеломительные (для 1964 года) 130 км/ч. Проект предназначался на экспорт, но был, к великому сожалению, закрыт. Выпустили всего два кабриолета — ни один до наших дней не дожил. ИЖ-19 «Старт-Комби»