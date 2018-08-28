Тест-драйв Renault Koleos: Его не перепутаешь

Внедорожный флагман французского бренда с ромбиком на эмблеме в своей первой генерации не был выдающимся в плане дизайна, но снискал популярность благодаря другим своим чертам. Второе поколение — совершенно другое дело. Большой, массивный, статусный… Что же скрывается за внешностью?

Миллион гривен за большой кроссовер с кожаным и вместительным салоном, с умными системами активной безопасности и электронными ассистентами, а также экономным силовым агрегатом. Такое предложение на рынке не одно. В чем же еще заключаются особенности нового Renault Koleos загадочно-фиолетового цвета?

Зигзаги удачи

Самый запоминающийся элемент французского кроссовера — это его передняя оптика. И если прикрыть вниз загнутые светодиодные дневные ходовые огни, то уже и ничего необычного. Но в этих зигзагах как раз вся фишка! Сами фары головного света в топовой комплектации также светодиодные.

Отлично настроенный LED-свет стелется по дороге и имеет не очень резкую границу луча. V-образная решетка радиатора — знакомое решение по другим моделям бренда. Задняя оптика также диодная, по форме схожая с хэтчбеком Megane. Вообще, во многих отдельных элементах чувствуется ДНК компании.

Автомобиль оснащен задней камерой. Езда и в дождь, и по пыльной местности показали, что она расположена не очень низко и загрязняется только в лютую слякоть. А летний дождь просто стекает с камеры. Контроль габаритов возложен на систему парктроников по периметру машины.

Но вот что точно не роднит новый Koleos с предшественником, так это его габариты. В длину автомобиль вытянулся на 15 см (до 4673 мм), с 2690 до 2705 мм возросла колесная база. Основной прирост длины пришелся на задний свес. Не секрет, что «француз» тесно связан с родственным по альянсу X-Trail. Но группе инженеров удалось сделать «европейца» больше. Несмотря на идентичную базу, герой нашего теста на 3 см длиннее, на два и четыре сантиметра шире и ниже родственника соответственно. В экстерьере ничего кроме хромированных ручек с кнопками-«треугольничками» не выдает « Ниссан ».

Для машины предложено несколько вариантов 17— и 18-дюймовых колесных дисков. В нашем случае они обуты в корейские шины Nexen. Косвенно они намекают и на место производства — завод альянса в корейском Пуссане. Клиренс в 210 мм — это достойный уровень дорожного просвета в классе. Так что единственное ограничение на проселке — это возможности полного привода.

Экран — главный

Кроссовер от Renault — единственный в классе, в котором мне захотелось проехаться сзади и попросить порулить другого нашего журналиста. Шутка ли, даже при настроенном под меня водительском кресле (а мой рост — честных 182 см) я сзади легко могу забрасывать ногу на ногу, и до передней спинки еще останется запас. В плечевой зоне трем взрослым также будет свободно. Из опций на галерке — подогрев двух половинок дивана, два порта для зарядки гаджетов, а также пара воздуховодов. Из регулировок — только угол наклона спинки.

Регулировка по углу наклона и просто царский запас для ног — все в распоряжении пассажиров галерки.

Портов много не бывает.

Передние кресла снабжены электрорегулировками и по своему профилю скорее комфортабельные, нежели спортивные. Панель управления боковыми стеклами и зеркалами на передней двери, а также органайзеры центральной консоли позаимствованы у «Икса». Отрадно, что подстаканники получили подвод теплого, или холодного воздуха.

А вот центральная консоль — это исключительно «реношная» история. 8,7-дюймовый монитор, через который водитель управляет почти всеми функциями машины (включая систему кондиционирования). Честно, к такому функционалу нужно привыкнуть, особенно когда на скорости 100 км/ч вы захотели изменить направление обдува. Как ни крути, от дороги придется отвлечься на секунду. Зато круто смотрится навигация, очень далеко просматриваются все изгибы дороги. На главном экране можно настраивать кнопки быстрого доступа, создавать несколько рабочих столов и даже профилей под каждого водителя. Они могут отличаться не только цветовым оформлением, но и сохраненными радиостанциями, цветом подсветки салона и пр.

Торпедо многими акцентами напоминает другие модели марки.

Слева от руля — не самые часто используемые клавиши.

Возможности настройки рабочего стола — очень широкие.

Рулевое колесо, как и блок клавиш аудиосистемы под рулем, встречались и на других моделям бренда. Их «удобность» они уже доказали. Приборная панель имеет несколько предустановленных конфигураций (можно вывести тахометр, или спидометр, или расходомер), а также широкую гамму цветов подсветки. По бокам от главного циферблата можно вывести несколько сервисных индикаторов (статус работы полного привода, актуальную радиостанцию и пр.).

Перед лобовым стеклом — один из динамиков аудиосистемы Bose.

Вентиляция и подогрев передних кресел, система автоматической парковки, аудиосистема Bose, панорамная крыша с люком, система мониторинга слепых зон, мониторинг движения в полосе — это лишь некоторые приятные опции, которые доступны в максимальной комплектации.

Под специальной крышечкой спряталась кнопка электропривода активации фаркопа.

Подогрев, или охлаждения стаканов — прикольная опция.

Объем багажника варьируется от 550 до 1690 литров, в зависимости от положения заднего дивана (сложен он, или разложен). В максимально разложенном варианте образуется ровный пол. Под полом разместились запасное колесо и сабвуфер аудиосистемы. Там же спрятался и сервисный набор.

Фиксатор на рельсах — опция.

Под полом — временное запасное колесо и сабвуфер.

Единственный

Единственный и неповторимый — это точно про двигатель Renault Koleos. В Украине доступен только 2,0-литровый турбодизель на 177 сил. По нашим прикидкам, по трассе 60-литрового бака хватит почти на 1000 км. Конечно, борткомпьютер такого запаса хода вам никогда не покажет (может, боится), но после пройденных 500 км стрелка указателя топлива еще не дотягивала до полбака. С выставленным круиз-контролем на хорошей дороге мы заметили, что 116 км/ч — это тот порог, за которым существенно возрастает аппетит кроссовера.

До этой черты расход не превышает 6,6-6,7 литра на «сотню», дальше же растет более стремительно. В городе авто потребляет не больше 8,5 литра на 100 км пробега. И это если не экономить. Если играть в специальную игру и копить «экобалы», как предлагает мультимедиа, то какой-то литр-два можно и с экономить.

Как же едет автомобиль? Максимальный крутящий момент в 380 Нм, доступный уже с 2000 об/мин, позволяет уверенно обгонять и опережать попутный транспорт в широком диапазоне скоростей. 9,5 секунды до «сотни» — хороший показатель, но от него не захватывает дух. Кроссовер все же большой. Вместе с дизелем работает вариатор, который во многих режимах пытается имитировать переключения передач.

Модульная платформа CMF-D (Common Modular Family) располагает независимой подвеской всех колес. В сравнении с предшественником, вес авто сократился на 50 кг, и это с учетом серьезно возросших габаритов и набора оборудования. Ходовая на мелких неровностях кажется жесткой, но крупные выбоины съедает почти незаметно. На скорости характер меняется. При движении на 60 км/ч ямы воспринимаются жестче, а вот выщербленную грунтовку подвеска старается не замечать. Только успевай сбрасывать пыль с лобового и заднего стекол.

Система полного привода All Mode 4x4-i — это развитие предшествующей схемы с электромагнитной муфтой и тремя режимами: 2WD, Auto и Lock. В последнем тяга между осями распределяется поровну, а сама муфта остаётся заблокированной до 40 км/ч. Интересно, что кнопка управления полным приводом расположена не возле рычага КПП, а слева от руля.

Подытожим

Renault Koleos — это очень презентабельный и даже во многом инновационный кроссовер. Но на украинском рынке ему предстоит бороться с устоявшимися японскими и немецкими конкурентами. Но ему есть что предложить. И экономный двигатель с вместительным салоном — это только самые понятные преимущества. Остальные прелести кроссовер раскроет только при более тесном знакомстве.