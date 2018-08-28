ТОП-25 моделей Европы: Volkswagen Tiguan набирает обороты

Подведены итоги продаж на европейском рынке за семь месяцев 2018 года. Недосягаемым лидером на этом рынке остается Volkswagen Golf , причем, уже 44 года подряд.

На втором месте еще одна модель марки Volkswagen — у Polo в январе-июле 237 881 проданный автомобиль, что на 13,1% превышает прошлогодний результат, информирует агентство focus2move. На пятки ему наступает Renault Clio, продажи которого выросли на 4,1% — до 236 369 единиц.

Volkswagen Golf

ТОП-25 моделей европейского рынка в январе-июле 2018 года:

Место

Модель

Продажи в январе-июле 2018 года (штук)

Продажи в июле 2018 года (штук)

Разница с январем-июлем 2017 года

Разница с июлем 2017 года

1 Volkswagen Golf

335 599 44 066 +6,3%

+5,3%

237 881 34 271 +0,6%

+13,1%

3 Renault Clio

236 369 29 076 +4,1%

+16,5%

188 158 28 361 +16,0%

+62,5%

181 954 21 600 +2,8%

+57,4%

180 263 23 839 +2,4%

+14,9%

168 284 20 665 +6,5%

-3,0%

152 509 16 798 +0,3%

-8,3%

147 340 13 426 -6,0%

-32,8%

140 050 16 606 -0,8%

+4,4%

139 553 19 190 +5,2%

-4,2%

138 460 17 610 +8,8%

+18,4%

136 809 16 330 -14,2%

-8,5%

131 620 19 077 +10,6%

+14,3%

130 508 17 558 +27,9%

+19,6%

Renault Clio

На четвертой строчке размещается кроссовер Volkswagen Tiguan, ставший одним из лучших по росту в рейтинге моделей — 16% роста за семь месяцев — до 188 158 штук (+62,5% в июле). В плане динамики также отлично проявили себя: поднявшийся с 22 на 15 место Peugeot 3008 (130 508 экземпляров, +27,9%) и Dacia Duster (120 199 единиц, +25,7%), которому удалось переместиться с 28 на 17 место.

Место

Модель

Продажи в январе-июле 2018 года (штук)

Продажи в июле 2018 года (штук)

Разница с январем-июлем 2017 года

Разница с июлем 2017 года

130 327 18 045 +!6,8%

+15,2%

17 Dacia Duster

120 199 16 134 +25,7%

+23,9%

117 109 17 299 -7,5%

+14,5%

114 028 13 950 -2,9%

+12,4%

111 530 14 323 -0,3%

+5,8%

111 191 14 052 +13,3%

+15,9%

108 944 12 429 -5,8%

-17,1%

108 396 15 331 -33,1%

-13,2%

106 027 12 493 -15,2%

-4,8%

102 918 12 599 -2,7%

+2,7%

Peugeot 3008

Хуже всех дела в этом году идут у моделей Opel: с 13 на 11 место опустилась Corsa, продажи которой снизились на 14,2% — до 136 809 автомобилей, тогда как Astra размещавшаяся в прошлом году на 10 месте, сейчас занимает 23 — падение на 33,1% — до 108 396 штук. У Fiat Panda продажи снизились на 15,2% (106 027 экземпляров).

Dacia Duster

Ранее портал «Карельские Вести» публиковал рейтинг ТОП-25 моделей американского рынка, там царствуют пикапы и модели класса SUV.

По материалам: www.kolesa.ru