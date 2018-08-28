ТОП-25 моделей Европы: Volkswagen Tiguan набирает обороты 

Подведены итоги продаж на европейском рынке за семь месяцев 2018 года. Недосягаемым лидером на этом рынке остается Volkswagen Golf, причем, уже 44 года подряд.
На втором месте еще одна модель марки Volkswagen — у Polo в январе-июле 237 881 проданный автомобиль, что на 13,1% превышает прошлогодний результат, информирует агентство focus2move. На пятки ему наступает Renault Clio, продажи которого выросли на 4,1% — до 236 369 единиц.
Volkswagen Golf
ТОП-25 моделей европейского рынка в январе-июле 2018 года:
Место
Модель
Продажи в январе-июле 2018 года (штук)
Продажи в июле 2018 года (штук)
Разница с январем-июлем 2017 года
Разница с июлем 2017 года
1 Volkswagen Golf
335 599 44 066 +6,3%
+5,3%
237 881 34 271 +0,6%
+13,1%
3 Renault Clio
236 369 29 076 +4,1%
+16,5%
188 158 28 361 +16,0%
+62,5%
181 954 21 600 +2,8%
+57,4%
6 Nissan Qashqai
180 263 23 839 +2,4%
+14,9%
168 284 20 665 +6,5%
-3,0%
152 509 16 798 +0,3%
-8,3%
147 340 13 426 -6,0%
-32,8%
10 Citroen C3
140 050 16 606 -0,8%
+4,4%
139 553 19 190 +5,2%
-4,2%
12 Renault Captur
138 460 17 610 +8,8%
+18,4%
13 Opel Corsa
136 809 16 330 -14,2%
-8,5%
131 620 19 077 +10,6%
+14,3%
15 Peugeot 3008
130 508 17 558 +27,9%
+19,6%
Renault Clio
На четвертой строчке размещается кроссовер Volkswagen Tiguan, ставший одним из лучших по росту в рейтинге моделей — 16% роста за семь месяцев — до 188 158 штук (+62,5% в июле). В плане динамики также отлично проявили себя: поднявшийся с 22 на 15 место Peugeot 3008 (130 508 экземпляров, +27,9%) и Dacia Duster (120 199 единиц, +25,7%), которому удалось переместиться с 28 на 17 место.
Место
Модель
Продажи в январе-июле 2018 года (штук)
Продажи в июле 2018 года (штук)
Разница с январем-июлем 2017 года
Разница с июлем 2017 года
16 Toyota Yaris
130 327 18 045 +!6,8%
+15,2%
17 Dacia Duster
120 199 16 134 +25,7%
+23,9%
117 109 17 299 -7,5%
+14,5%
19 Peugeot 2008
114 028 13 950 -2,9%
+12,4%
20 Skoda Fabia
111 530 14 323 -0,3%
+5,8%
21 Ford Kuga
111 191 14 052 +13,3%
+15,9%
22 Fiat 500
108 944 12 429 -5,8%
-17,1%
23 Opel Astra
108 396 15 331 -33,1%
-13,2%
24 Fiat Panda
106 027 12 493 -15,2%
-4,8%
25 Peugeot 308
102 918 12 599 -2,7%
+2,7%
Peugeot 3008
Хуже всех дела в этом году идут у моделей Opel: с 13 на 11 место опустилась Corsa, продажи которой снизились на 14,2% — до 136 809 автомобилей, тогда как Astra размещавшаяся в прошлом году на 10 месте, сейчас занимает 23 — падение на 33,1% — до 108 396 штук. У Fiat Panda продажи снизились на 15,2% (106 027 экземпляров).
Dacia Duster
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По материалам: www.kolesa.ru