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ТОП-25 моделей Европы: Volkswagen Tiguan набирает обороты
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ТОП-25 моделей Европы: Volkswagen Tiguan набирает обороты 

Карельские вести 28 августа 2018
Фото: Карельские вести
Подведены итоги продаж на европейском рынке за семь месяцев 2018 года. Недосягаемым лидером на этом рынке остается Volkswagen Golf, причем, уже 44 года подряд.
На втором месте еще одна модель марки Volkswagen — у Polo в январе-июле 237 881 проданный автомобиль, что на 13,1% превышает прошлогодний результат, информирует агентство focus2move. На пятки ему наступает Renault Clio, продажи которого выросли на 4,1% — до 236 369 единиц.
Volkswagen Golf
ТОП-25 моделей европейского рынка в январе-июле 2018 года:
Место
Модель
Продажи в январе-июле 2018 года (штук)
Продажи в июле 2018 года (штук)
Разница с январем-июлем 2017 года
Разница с июлем 2017 года
1  Volkswagen Golf
335 599  44 066  +6,3%
+5,3%
Volkswagen Polo
237 881  34 271  +0,6%
+13,1%
3  Renault Clio
236 369  29 076  +4,1%
+16,5%
Volkswagen Tiguan
188 158  28 361  +16,0%
+62,5%
Ford Fiesta
181 954  21 600  +2,8%
+57,4%
Nissan Qashqai
180 263  23 839  +2,4%
+14,9%
Skoda Octavia
168 284  20 665  +6,5%
-3,0%
Peugeot 208
152 509  16 798  +0,3%
-8,3%
Ford Focus
147 340  13 426  -6,0%
-32,8%
10  Citroen C3
140 050  16 606  -0,8%
+4,4%
11  Dacia Sandero
139 553  19 190  +5,2%
-4,2%
12  Renault Captur
138 460  17 610  +8,8%
+18,4%
13  Opel Corsa
136 809  16 330  -14,2%
-8,5%
14  Volkswagen Passat
131 620  19 077  +10,6%
+14,3%
15  Peugeot 3008
130 508  17 558  +27,9%
+19,6%
Renault Clio
На четвертой строчке размещается кроссовер Volkswagen Tiguan, ставший одним из лучших по росту в рейтинге моделей — 16% роста за семь месяцев — до 188 158 штук (+62,5% в июле). В плане динамики также отлично проявили себя: поднявшийся с 22 на 15 место Peugeot 3008 (130 508 экземпляров, +27,9%) и Dacia Duster (120 199 единиц, +25,7%), которому удалось переместиться с 28 на 17 место.
Место
Модель
Продажи в январе-июле 2018 года (штук)
Продажи в июле 2018 года (штук)
Разница с январем-июлем 2017 года
Разница с июлем 2017 года
16  Toyota Yaris
130 327  18 045  +!6,8%
+15,2%
17  Dacia Duster
120 199  16 134  +25,7%
+23,9%
18  Renault Megane
117 109  17 299  -7,5%
+14,5%
19  Peugeot 2008
114 028  13 950  -2,9%
+12,4%
20  Skoda Fabia
111 530  14 323  -0,3%
+5,8%
21  Ford Kuga
111 191  14 052  +13,3%
+15,9%
22  Fiat 500
108 944  12 429  -5,8%
-17,1%
23  Opel Astra
108 396  15 331  -33,1%
-13,2%
24  Fiat Panda
106 027  12 493  -15,2%
-4,8%
25  Peugeot 308
102 918  12 599  -2,7%
+2,7%
Peugeot 3008
Хуже всех дела в этом году идут у моделей Opel: с 13 на 11 место опустилась Corsa, продажи которой снизились на 14,2% — до 136 809 автомобилей, тогда как Astra размещавшаяся в прошлом году на 10 месте, сейчас занимает 23 — падение на 33,1% — до 108 396 штук. У Fiat Panda продажи снизились на 15,2% (106 027 экземпляров).
Dacia Duster
Ранее портал «Карельские Вести» публиковал рейтинг ТОП-25 моделей американского рынка, там царствуют пикапы и модели класса SUV.
По материалам: www.kolesa.ru
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