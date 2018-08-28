Ещё
В Киеве появился необычный арт-объект с участием Peugeot 5008
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Киеве появился необычный арт-объект с участием Peugeot 5008 

Auto.Today 28 августа 2018
Фото: Auto.Today
Необычная экспозиция Нового 7-местного SUV Peugeot 5008 открылась возле ТРЦ Ocean Plaza. Арт-инсталляция выполнена в стиле упакованной в коробку «модельки» нового SUV Peugeot 5008, однако в масштабе 1:1 и с реальным автомобилем внутри. Кроме знакомства с новинкой таким оригинальным способом, Peugeot предлагает посетителям ТРЦ Ocean Plaza принять участие в фотоконкурсе и выиграть ценные сувениры.
Арт-инсталляцию Peugeot 5008 можно увидеть возле ТРЦ Ocean Plaza до 12 сентября. Оформленный в виде игрушки реальный флагманский кроссовер, как бы призывает взрослых не переставать мечтать и осуществлять свои мечты.
Кроме того, у посетителей ТРЦ Ocean Plaza есть возможность выиграть подарки от Peugeot. Для участия в конкурсе необходимо просто сфотографироваться на фоне стенда с Peugeot 5008 и опубликовать фото на своей странице в Facebook и/или Instagram с хештегом #НовийPeugeot5008. Каждую неделю будет проводиться розыгрыш призов, среди которых Bluetooth-колонки, наручные часы, стильные чашки, коллекционные масштабные модели автомобилей.
Напомним, что 7-местный SUV Peugeot 5008 появился на украинском рынке в 2018 году. Кроме современного мощного дизайна настоящего SUV и инновационной концепции организации пространства водителя PEUGEOT i-Cockpit второго поколения, новинка предлагает широкий набор самых современных систем комфорта и безопасности. Для SUV доступны 2 дизельных двигателя: экономичный 2,0 HDi 150 л. с. с 6-ступенчатой трансмиссией, а также более мощный 2,0 BlueHDi 180 л.с. с 8-ступенчатой трансмиссией.
Auto.Today: последние новости
Jeep Wrangler получил спецверсию Moab Edition Следующий Ford Mustang будет использовать платформу Explorer Тюнеры Ares Design реализовали Bentley Mulsanne Coupe
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вся правда: что ждет россиян в Крыму104
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?3
Lifan привез в Москву флагманский кроссовер X80
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта73
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение