В Киеве появился необычный арт-объект с участием Peugeot 5008

Необычная экспозиция Нового 7-местного SUV Peugeot 5008 открылась возле ТРЦ Ocean Plaza. Арт-инсталляция выполнена в стиле упакованной в коробку «модельки» нового SUV Peugeot 5008, однако в масштабе 1:1 и с реальным автомобилем внутри. Кроме знакомства с новинкой таким оригинальным способом, Peugeot предлагает посетителям ТРЦ Ocean Plaza принять участие в фотоконкурсе и выиграть ценные сувениры.

Арт-инсталляцию Peugeot 5008 можно увидеть возле ТРЦ Ocean Plaza до 12 сентября. Оформленный в виде игрушки реальный флагманский кроссовер, как бы призывает взрослых не переставать мечтать и осуществлять свои мечты.

Кроме того, у посетителей ТРЦ Ocean Plaza есть возможность выиграть подарки от Peugeot. Для участия в конкурсе необходимо просто сфотографироваться на фоне стенда с Peugeot 5008 и опубликовать фото на своей странице в Facebook и/или Instagram с хештегом #НовийPeugeot5008. Каждую неделю будет проводиться розыгрыш призов, среди которых Bluetooth-колонки, наручные часы, стильные чашки, коллекционные масштабные модели автомобилей.

Напомним, что 7-местный SUV Peugeot 5008 появился на украинском рынке в 2018 году. Кроме современного мощного дизайна настоящего SUV и инновационной концепции организации пространства водителя PEUGEOT i-Cockpit второго поколения, новинка предлагает широкий набор самых современных систем комфорта и безопасности. Для SUV доступны 2 дизельных двигателя: экономичный 2,0 HDi 150 л. с. с 6-ступенчатой трансмиссией, а также более мощный 2,0 BlueHDi 180 л.с. с 8-ступенчатой трансмиссией.