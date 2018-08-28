Ваша абсолютная уверенность с Toyota Land Cruiser Prado

Брутальный дизайн Toyota Land Cruiser Prado  воплощение абсолютной уверенности и несокрушимой мощи. Узнаваемый рельеф капота, архитектура решётки радиатора, дизайн бампера подчеркивают принадлежность к легендарному семейству Land Cruiser, а светодиодная оптика делает взгляд внедорожника хищным и мгновенно узнаваемым.

Toyota Land Cruiser Prado обеспечивает высочайший комфорт при вождении. Для максимального удобства блоки управляющих элементов сгруппированы на новой центральной консоли. Материалы отделки премиум-класса в сочетании с фоновой подсветкой создают в салоне атмосферу роскоши.

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Тойота Центр Волгоградский

Официальный дилер Toyota

 на автомобили Toyota Camry, RAV4, Land Cruiser 200, Corolla, Fortuner на которые клиенту предоставляется скидка при одновременной сдаче в trade-in;

 на автомобили Toyota Camry в комплектации Стандарт;

 на автомобили Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Комфорт;

 на автомобили Toyota Hilux в комплектации Стандарт;

 на автомобили Toyota Corolla в комплектации Стандарт.