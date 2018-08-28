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Ваша абсолютная уверенность с Toyota Land Cruiser Prado
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Ваша абсолютная уверенность с Toyota Land Cruiser Prado 

Wroom.ru 28 августа 2018
Фото: Wroom.ru
Брутальный дизайн Toyota Land Cruiser Prado  воплощение абсолютной уверенности и несокрушимой мощи. Узнаваемый рельеф капота, архитектура решётки радиатора, дизайн бампера подчеркивают принадлежность к легендарному семейству Land Cruiser, а светодиодная оптика делает взгляд внедорожника хищным и мгновенно узнаваемым.
Toyota Land Cruiser Prado обеспечивает высочайший комфорт при вождении. Для максимального удобства блоки управляющих элементов сгруппированы на новой центральной консоли. Материалы отделки премиум-класса в сочетании с фоновой подсветкой создают в салоне атмосферу роскоши.
До 30 сентября при покупке Land Cruiser Prado в Тойота Центр Волгоградский Вам доступно специальное кредитное предложение «Выгодный» от АО «Тойота Банк» со сниженной процентной ставкой от 5.5%*.
Узнайте все подробности специального предложения, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14  Ждем Вас в Тойота Центр Волгоградский!
Тойота Центр Волгоградский
Официальный дилер Toyota
Москва, Остаповский проезд вл. 4  www.toyota-volgogradskiy.ru  *Данное специальное кредитное предложение не распространяется на автомобили Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Corolla, Toyota Fortuner в следующих случаях:
 на автомобили Toyota Camry, RAV4, Land Cruiser 200, Corolla, Fortuner на которые клиенту предоставляется скидка при одновременной сдаче в trade-in;
 на автомобили Toyota Camry в комплектации Стандарт;
 на автомобили Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Комфорт;
 на автомобили Toyota Hilux в комплектации Стандарт;
 на автомобили Toyota Corolla в комплектации Стандарт.
Ставка указана по кредитной программе «Выгодный (новые автомобили) 02_18» при первоначальном взносе (ПВ) от 70% от стоимости автомобиля и сроке кредита (СК) 12 мес. Условия кредитования: годовая процентная ставка при ПВ от 70% от стоимости а/м и СК 12 мес.  5,5% годовых, при СК от 13 до 24 мес.  7,5% годовых, при СК от 25 до 36 мес.  9,5% годовых; при ПВ от 40 до 69,9% и СК 12 мес.  5,5% годовых, при СК от 13 до 24 мес.  8,5% годовых, при СК от 25 до 36 мес.  9,9% годовых. Валюта кредита  рубли РФ. Минимальная сумма кредита  300 000 руб. Погашение равными ежемесячными (аннуитетными) платежами. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог АО «Тойота Банк» и страхование по программе каско (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель  АО «Тойота Банк»). Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах присутствия АО «Тойота Банк». Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Предложение действует с 01.02.2018.
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