Ваша абсолютная уверенность с Toyota Land Cruiser Prado 

Брутальный дизайн Toyota Land Cruiser Prado воплощение абсолютной уверенности и несокрушимой мощи. Узнаваемый рельеф капота, архитектура решётки радиатора, дизайн бампера подчеркивают принадлежность к легендарному семейству Land Cruiser, а светодиодная оптика делает взгляд внедорожника хищным и мгновенно узнаваемым.
Toyota Land Cruiser Prado обеспечивает высочайший комфорт при вождении. Для максимального удобства блоки управляющих элементов сгруппированы на новой центральной консоли. Материалы отделки премиум-класса в сочетании с фоновой подсветкой создают в салоне атмосферу роскоши.
До 30 сентября при покупке Land Cruiser Prado в Тойота Центр Волгоградский Вам доступно специальное кредитное предложение «Выгодный» от АО «Тойота Банк» со сниженной процентной ставкой от 5.5%*.
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Тойота Центр Волгоградский
Официальный дилер Toyota
Москва, Остаповский проезд вл. 4 www.toyota-volgogradskiy.ru *Данное специальное кредитное предложение не распространяется на автомобили Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Corolla, Toyota Fortuner в следующих случаях:
на автомобили Toyota Camry, RAV4, Land Cruiser 200, Corolla, Fortuner на которые клиенту предоставляется скидка при одновременной сдаче в trade-in;
на автомобили Toyota Camry в комплектации Стандарт;
на автомобили Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Комфорт;
на автомобили Toyota Hilux в комплектации Стандарт;
на автомобили Toyota Corolla в комплектации Стандарт.
Ставка указана по кредитной программе «Выгодный (новые автомобили) 02_18» при первоначальном взносе (ПВ) от 70% от стоимости автомобиля и сроке кредита (СК) 12 мес. Условия кредитования: годовая процентная ставка при ПВ от 70% от стоимости а/м и СК 12 мес. 5,5% годовых, при СК от 13 до 24 мес. 7,5% годовых, при СК от 25 до 36 мес. 9,5% годовых; при ПВ от 40 до 69,9% и СК 12 мес. 5,5% годовых, при СК от 13 до 24 мес. 8,5% годовых, при СК от 25 до 36 мес. 9,9% годовых. Валюта кредита рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными (аннуитетными) платежами. Обязательная передача приобретаемого с использованием кредита а/м в залог АО «Тойота Банк» и страхование по программе каско (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель АО «Тойота Банк»). Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах присутствия АО «Тойота Банк». Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Предложение действует с 01.02.2018.