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Range Rover Sport SVR против Porsche Cayenne Turbo: кто кого?
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Range Rover Sport SVR против Porsche Cayenne Turbo: кто кого? 

Auto.Today 11 часов назад
Фото: Auto.Today
Мировые производители считали, что клиенты не нуждаются в очень быстрых внедорожниках, однако, как оказалось, это совсем не так.
Например, если взять этот Range Rover Sport SVR. Автомобиль выглядит довольно угрожающее со своими большими воздухозаборникам, четырехугольными выхлопными трубами и массивными 21-дюймовыми колесными дисками. Под впечатляющим капотом располагается 5,0-литровый двигатель V8 с наддувом, обеспечивающий отдачу в 567 лошадиных сил и разгон 0-100 км/ч всего за 4,5 секунды.
В это же время последнее поколение Porsche Cayenne выглядит более современно и не так агрессивно, как Range Rover. В качестве оснащения для внедорожника используется 4,0-литровый турбомотор мощностью в 542 лошадиные силы. При использовании пакета Sports Chrono Package разгон 0-100 км/ч реализуется за 3,9 секунды. Автомобиль также поставляется с набором пневматических пружин и стабилизаторы поперечной устойчивости, которые делают его более удобным, особенно при неровной местности.
Правда, какой же из внедорожником лучше, остается еще выяснить, посмотрев ролик, опубликованный Autocar.
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