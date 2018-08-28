Новый Fiat 500X раскрывает детали

Fiat 500X прибывает с тонкими настройками стиля, новыми двигателями и технологиями, доступными в европейской версии. К наиболее очевидным внешним обновлениям относятся стандартные светодиодными фары, передний и задний бампера, а также пластины скольжения. Внутри появляется другая комбинация приборов с более приятным дизайном и удобной для чтения графикой, включающая 3,5-дюймовый дисплей TFT.

Без изменений не остается и рулевое колесо, обернутое кожей. Производитель утверждает, что новый руль еще больше адаптирован под водителя и позволяет комфортно управлять автомобилем. В общей сложности обновленный Fiat 500X предлагается в семи комбинациях и совмещает различные ткани, акценты из кожи и оттенки. 7-дюймовая сенсорная информационно-развлекательная система модели поставляется с Uconnect 7’’ HD Live и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также для водителя предоставляется Bluetooth, аудиосистема, распознавание голоса и порты Aux и USB. Самые важные обновления присутствуют под капотом, где доступны 1,0-литровый трехцилиндровый агрегат, обеспечивающий 120 лошадиных сил и 190 Нм крутящего момента; 1,3-литровый четырехцилиндровый блок с отдачей в 150 л.с. и 270 Нм. Первый соединяется с шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, в то время как оставшийся — с шестиступенчатой автоматической коробкой с двойным сцеплением и передним приводом.

К ассортименту двигателей также присоединятся 1,6-литровый E-Torq (110 лошадиных сил), доступный с механикой и передним приводом. Все моторы соответствуют нынешнему стандарту выбросов Euro 6 и используют специальные фильтры. Что касается дизельных агрегатов, они тоже были модернизированы для соответствия нынешним требованиям. Fiat 500X предлагает три дизельных варианта: 1,3-литровый (95 л.с. и 200 Нм), работающий в паре с механикой; 1,6-литровый (120 л.с. и 320 Нм), что сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач; 2,0-литровый агрегат, обеспечивающий 150 л.с. и 350 Нм. В качестве стандартна доступны следующие системы помощи водителю: распознавание дорожных знаков, удержание в полосе движения и функция Speed Advisor, которая может ограничивать стоимость автомобиля в соответствии с дорожными знаками.