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Jeep Wrangler обзавелся версией Moab
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Jeep Wrangler обзавелся версией Moab 

Daily-Motor + ещё 6 12 часов назад
Фото: Daily-Motor
Американский автомобильный производитель выпускает новую версию для своего внедорожника Jeep Wrangler. Спецификация получит маркетинговое название Moab, а также станет первой лимитированной серией для модели нового поколения.
Новая версия получит стальные бампера со снимающими боковыми частями. Кроме того, на колёсах будет надета тридцатидвухдюймовая резина, которая отлично подойдёт для экстремального американского сафари. Оптика получит светодиодные лампы. Радиаторная решётка, а также обрамление оптики будут окрашены в глянцевую черную краску. В цветовую гамму войдёт сразу девять оттенков.
Интерьер автомобиля также очень занимательный. Доступна кожаная обивка кресел и передней панели с очень яркой прострочкой. В перечень встроенного оборудования будут входить различные системы, которые предназначены помогать водителю. Кроме того, в салоне будет система навигации с тачскрином на 8.4 дюйма. А премиальная система аудио состоит из девяти динамиков. Цена на новую версию пока не сообщается. Напомним, что базовый внедорожник стоит более 38 тысяч долларов.
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