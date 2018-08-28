Новый Jeep Wrangler обзавелся версией Moab

Внедорожник в исполнении Moab Edition стал первым ограниченным изданием модели нового поколения.

Американский производитель представил Jeep Wrangler Moab Edition 2018 модельного года. Данная версия имеет длинную и богатую историю, поскольку выпускается в честь ежегодного Пасхального сафари Jeep, проходящего в пустыне Моаб, в американском штате Юта.

Wrangler Moab Edition построен на базе версии Wrangler Sahara, оснащенной капотом Rubicon и стальными бамперами со снимающимися боковинами, экстремальной внедорожной 32-дюймовой резиной, светодиодными головной и задней оптикой, наклейкой Moab на капоте и 17-дюймовыми черными глянцевыми колесами Rubicon.

Обрамление головной оптики, внутренняя часть отверстий радиаторной решетки и буксировочные крюки тоже окрашены в черный глянец. В стандартное оснащение новинки входят боковые рейлинги Rubicon, тогда как боковые подножки Sahara доступны за дополнительную плату. Внедорожник в базе получает жесткий верх под цвет кузова, но предлагаются также опциональные двойной и Sky One-Touch с электроприводом.

Цветовая гамма Wrangler Moab Edition включает девять цветов: Granite Crystal, Billet Silver, Punk’n Metallic, Mojito!, Black, Bright White, Sting Gray, Ocean Blue Metallic и Firecracker Red.

Оформление интерьера новинки включает пакет Leather Interior Group, в котором имеются отделанные кожей сиденья и обитая кожей передняя панель с контрастной прострочкой. Список оборудования спецверсии дополнен пакетом Safety Group с системой слежения за слепыми зонами, за приближающимся сзади транспортом, а также система заднего обзора с динамической разметкой. В базовое оснащение автомобиля входят также: двухскоростная раздаточная коробка Selec-Trac, система доступа в салон без ключа, самоблокирующийся задний дифференциал Trac-Lok, информационно-развлекательная система Uconnect с 8,4-дюймовым тачскрином и навигацией, премиальная аудиосистема Alpine с девятью динамиками и всепогодные коврики.

Стоимость новинки не сообщается, но версия Jeep Wrangler Sahara, на которой базируется Moab Edition, стоит в Соединенных Штатах от 38 295 долларов (около 2 600 000 рублей по актуальному курсу).

Напомним, в середине текущего месяца Jeep Wrangler новой генерации поступил в продажу на российском рынке.

По материалам: www.kolesa.ru