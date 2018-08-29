Geely привезла в Москву гибридный седан с начинкой Volvo

Китайская компания Geely представила на Московском автосалоне гибридный седан GE. Вся силовая установка модели заимствована у Volvo : это трехцилиндровый двигатель 1.5 мощностью 156 сил и электромотор, работающие вместе с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Впервые эту модель под названием Geely Borui GE показали в минувшем апреле на автосалоне в Пекине. Фактически же это модификация седана GC9 образца 2014 года, который в России известен как Emgrand GT (у нас цены начинаются от 1 389 000 рублей).

Гибридная силовая установка — не единственное отличие новинки. У Geely GE новое оформление передка с раскосыми светодиодными фарами и увеличенные задние фонари. Однозначно идентифицировать машину как гибрид позволяет лючок на переднем крыле, под которым скрыт разъем для подзарядки батареи.

Салон у гибрида и вовсе абсолютно новый. Его главная особенность — глянцевая облицовка шириной в половину передней панели, скрывающая под собой дисплей медиасистемы диагональю 12,3 дюйма. Вместо традиционной комбинации приборов — также дисплей с «виртуальным щитком». На центральном тоннеле с глянцевой отделкой — нефиксируемый селектор «автомата» и вращающаяся шайба управления мультимедийным комплексом.

В Geely утверждают, что подзаряжаемый гибрид способен проехать на электротяге около 60 километров. Таким образом, по текущей методике измерений средний расход топлива составляет всего 1,6 литра на 100 километров. Обещают и более простую модель — мягкий гибрид, который нельзя подзаряжать от сети. У нее расход топлива составит 5,8 литра на 100 километров.