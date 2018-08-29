Сегодня праздник байкеров — день рождения мотоцикла

Именно 29 апреля 1885 года (133 года назад) немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.

Инженер Готлиб Даймлер поначалу работал в фирме Отто, где с 1872 года занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом он основал собственную фирму. К 1885 году двигатель Даймлера прошёл стадию исследований и был готов к использованию. Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки.

Самым простым вариантом оказалось использовать для этого велосипед, который и был запатентован 29 августа 1885 года как «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем». Это был велосипед с деревянной рамой и ременной передачей, массой 50 кг, с одноцилиндровым бензиновым двигателем, рабочим объёмом 264 куб. см мощностью 0,5 л.с. Колёса его были с железными ободами и деревянными спицами. Деревянный прадедушка мотоцикла развивал скорость до 12 км/ч.

Новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своём варианте очень походил на современный мотоцикл, так как основывался на компоновочных принципах, оставшихся незыблемыми до наших дней.

Впервые публично он был продемонстрирован в ноябре 1885 года.