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Сегодня праздник байкеров — день рождения мотоцикла
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Сегодня праздник байкеров — день рождения мотоцикла 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Именно 29 апреля 1885 года (133 года назад) немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.
Инженер Готлиб Даймлер поначалу работал в фирме Отто, где с 1872 года занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом он основал собственную фирму. К 1885 году двигатель Даймлера прошёл стадию исследований и был готов к использованию. Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки.
Самым простым вариантом оказалось использовать для этого велосипед, который и был запатентован 29 августа 1885 года как «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем». Это был велосипед с деревянной рамой и ременной передачей, массой 50 кг, с одноцилиндровым бензиновым двигателем, рабочим объёмом 264 куб. см мощностью 0,5 л.с. Колёса его были с железными ободами и деревянными спицами. Деревянный прадедушка мотоцикла развивал скорость до 12 км/ч.
Новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своём варианте очень походил на современный мотоцикл, так как основывался на компоновочных принципах, оставшихся незыблемыми до наших дней.
Впервые публично он был продемонстрирован в ноябре 1885 года.
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