Путин отказался от «финтифлюшкек»

Путин оказался равнодушен к «финтифлюшкам» в лимузине

Денис Мантуров. Президент России Владимир Путин , выбирая для себя лимузин Aurus, не требовал дополнительных «финтифлюшек», но был максимально требователен к безопасности и качеству автомобиля, рассказал глава Минпромторга

«Если говорить о президенте, то он у нас вообще очень демократичный. И на, извините, финтифлюшки меньше всего обращает внимание», — передает РИА «Новости» слова Мантурова.

Глава Минпромторга рассказал, какие требования Путин предъявлял автомобилю.

«Чтобы машина была качественная и было не стыдно предлагать к приобретению другим своим коллегам», — сказал министр.

Впервые «Кортеж» появился на инаугурации президента. Однако после этого машину не взяли ни в Вену, ни в Пекин, ни в Минск.

Напомним, 12 июля «Кортеж» Путина впервые вывезли за границу.