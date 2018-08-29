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Путин отказался от «финтифлюшкек»
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Путин оказался равнодушен к «финтифлюшкам» в лимузине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 23 29 августа 2018
Президент России Владимир Путин, выбирая для себя лимузин Aurus, не требовал дополнительных «финтифлюшек», но был максимально требователен к безопасности и качеству автомобиля, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Если говорить о президенте, то он у нас вообще очень демократичный. И на, извините, финтифлюшки меньше всего обращает внимание», — передает РИА «Новости» слова Мантурова.
Глава Минпромторга рассказал, какие требования Путин предъявлял автомобилю.
>> За рубежом заинтересовались «Кортежами»
«Чтобы машина была качественная и было не стыдно предлагать к приобретению другим своим коллегам», — сказал министр.
Впервые «Кортеж» появился на инаугурации президента. Однако после этого машину не взяли ни в Вену, ни в Пекин, ни в Минск.
Напомним, 12 июля «Кортеж» Путина впервые вывезли за границу.
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