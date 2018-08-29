Ситикары на российском рынке доступны от 330 тысяч рублей

Небольшие городские автомобильчики утратили свою популярность и в нынешнем российском сегменте класса А насчитывается всего шесть моделей, которые тем не менее находят своих владельцев.

Ситикар в больших городах становится просто находкой из-за своей маневренности, экономичного потребления топлива и возможности быстро припарковаться.

Самый доступный на отечественном рынке ситикар индийского производителя Bajaj Qute с габаритами 2752х1312х1650 мм.

По заявленным техданным он рассчитан на четверых пассажиров, хотя по факту он является просто закрытым квадроциклом. В базовой версии Bajaj Qute не имеет стекол и обогрева и доступны удобства только опционально.

Еще один популярный ситикар Ravon R2 базой для которого стал Daewoo Matiz . Несмотря на скромную цену в 489 тысяч рублей, этот «малыш» имеет стильный экстерьер и 1,25-литровый мотор силой в 85 «лошадок».

Очередной представитель класса А на российском рынке это Kia Picanto, изначально предназначенный для женщин, сегодня он пользуется спросом у обоих полов. Тем более, что рестайлинговая версия получила большую платформу и кореец лишился трехдверной версии.

Нельзя обойти внимание и элеткрокар Renault Twizzy, тем более что внешность у него довольно экзотична — кабина в виде шара с колесами разнесенными по углам. В салоне могут разместиться водитель и один пассажир, причем кресла расположены друг за другом.

В список ситикаров также попал миниатюрный рамный SUV Suzuki Jimnу c подключаемым полным приводом и багажником на 113 литров.