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Ситикары на российском рынке доступны от 330 тысяч рублей
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Ситикары на российском рынке доступны от 330 тысяч рублей 

Car.ru 19 часов назад
Фото: Car.ru
Небольшие городские автомобильчики утратили свою популярность и в нынешнем российском сегменте класса А насчитывается всего шесть моделей, которые тем не менее находят своих владельцев.
Ситикар в больших городах становится просто находкой из-за своей маневренности, экономичного потребления топлива и возможности быстро припарковаться.
Самый доступный на отечественном рынке ситикар индийского производителя Bajaj Qute с габаритами 2752х1312х1650 мм.
По заявленным техданным он рассчитан на четверых пассажиров, хотя по факту он является просто закрытым квадроциклом. В базовой версии Bajaj Qute не имеет стекол и обогрева и доступны удобства только опционально.
Еще один популярный ситикар Ravon R2 базой для которого стал Daewoo Matiz. Несмотря на скромную цену в 489 тысяч рублей, этот «малыш» имеет стильный экстерьер и 1,25-литровый мотор силой в 85 «лошадок».
Очередной представитель класса А на российском рынке это Kia Picanto, изначально предназначенный для женщин, сегодня он пользуется спросом у обоих полов. Тем более, что рестайлинговая версия получила большую платформу и кореец лишился трехдверной версии.
Нельзя обойти внимание и элеткрокар Renault Twizzy, тем более что внешность у него довольно экзотична — кабина в виде шара с колесами разнесенными по углам. В салоне могут разместиться водитель и один пассажир, причем кресла расположены друг за другом.
В список ситикаров также попал миниатюрный рамный SUV Suzuki Jimnу c подключаемым полным приводом и багажником на 113 литров.
Модель хэтчбека smart fortwo активно используют службы каршеринга, так как обладает впечатляющей маневренностью — его сегмент разворота всего 6 м 95 см.
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