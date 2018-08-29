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В России подорожали автомобили Subaru
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В России подорожали автомобили Subaru 

Daily-Motor + ещё 4 29 августа 2018
Фото: Daily-Motor
Компания Subaru увеличила стоимость всего своего модельного ряда в России на сумму от 19 до 70 тысяч рублей, говорится в отчете аналитического агенства «Автостат».
Цена бизнес-седана Legacy выросла от 19 до 20 тысяч рублей. Отныне стоимость самой доступной комплектации этой модели начинается от 2 миллионов 89 тысяч рублей. За «топовую» версию просят 2 миллиона 239 тысяч рублей.
Стоимость стартовой версии кроссовера Forester увеличилась на 20 тысяч рублей, как и другого вседорожника марки — модели XV.
Универсал Subaru Outback вырос в цене на 30 тысяч рублей, а максимальное подорожание было зафиксировано за полноприводным седаном WRX и WRX STI (+70 тысяч рублей).
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