В России подорожали автомобили Subaru

Компания Subaru увеличила стоимость всего своего модельного ряда в России на сумму от 19 до 70 тысяч рублей, говорится в отчете аналитического агенства «Автостат».

Цена бизнес-седана Legacy выросла от 19 до 20 тысяч рублей. Отныне стоимость самой доступной комплектации этой модели начинается от 2 миллионов 89 тысяч рублей. За «топовую» версию просят 2 миллиона 239 тысяч рублей.

Стоимость стартовой версии кроссовера Forester увеличилась на 20 тысяч рублей, как и другого вседорожника марки — модели XV.