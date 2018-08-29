Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов в Европе в 2018 году

Автоэксперты из focus2move провели исследование автомобильного рынка Европы за январь-июль этого года. Исходя из полученных данных был составлен рейтинг самых популярных кроссоверов на европейском авторынке.

В вышеуказанном периоде удерживает лидерство немецкий компакт-кроссовер Volkswagen Tiguan. За это время было реализовано 188158 единиц (+16%).

Второй результат у японской модели Nissan Qashqai. Европейскими автолюбителями было приобретено 180263 единицы (+2,4%).