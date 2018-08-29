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Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов в Европе в 2018 году
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Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов в Европе в 2018 году 

Car.ru + ещё 5 29 августа 2018
Фото: Car.ru
Автоэксперты из focus2move провели исследование автомобильного рынка Европы за январь-июль этого года. Исходя из полученных данных был составлен рейтинг самых популярных кроссоверов на европейском авторынке.
В вышеуказанном периоде удерживает лидерство немецкий компакт-кроссовер Volkswagen Tiguan. За это время было реализовано 188158 единиц (+16%).
Второй результат у японской модели Nissan Qashqai. Европейскими автолюбителями было приобретено 180263 единицы (+2,4%).
Номер три в рейтинге — французская модель Renault Captur. Такую машину выбрали 138460 европейских почитателя автобренда (+8,8%).
Четвертое место у Peugeot 3008 (130508 ед. /+27,9%). Замкнула пятерку Dacia Duster (120199 ед. /+25,7%).
Кроме вышеназванных моделей, к обсуждаемому рейтингу примкнули: Ford Kuga (111191 ед. /+13,3%), Hyundai Tucson (101650 ед. /-2,3%), KIA Sportage (96935 ед. /+6,7%), Toyota C-HR (85228 ед. /+27,9%).
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