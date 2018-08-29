Другой обновлённый Hyundai Tucson попался фотошпионам

В Сети появились новые снимки рестайлингового «паркетника» Хёндэ , предназначенного для китайского рынка.

Кроссовер Tucson обновился в начале этого года, посвежевшая модель уже вышла на многие рынки, включая и Россию. В Китае же продажи модернизированного «паркетника» стартуют в сентябре, причем в этой стране будет доступен SUV с другим дизайном, хотя дореформенный китайский Tucson от аналогичной глобальной версии не отличается. Первые фотографии предназначенного для Поднебесной рестайлингового кросса выложили в Сеть в июле, а теперь местное издание Autohome распространило свежие «живые» снимки модели.

У китайской версии Hyundai Tucson-2019 внешность изменили гораздо серьезнее, чем у глобальной модели: «паркетник» обзавелся иными бамперами и новой двухъярусной головной оптикой «под Santa Fe». Еще поменяли радиаторную решетку — она у «поднебесного» варианта выполнена в стиле «мирового» SUV, но форма у нее все же иная. Также благодаря июльским фото мы знаем, что китайский Tucson получил новые задние фонари, соединенные между собой перемычкой, — у глобального кросса таких нет.

Обновленный Hyundai Tucson, версия для Китая

По предварительным данным, длина рестайлингового «поднебесного» вседорожника выросла на 70 мм до 4 545 мм, остальные габариты не изменились: ширина составляет 1 850 мм, высота — 1 655 мм, колесная база — 2 670 мм. Размеры глобального обновленного Hyundai Tucson: 4 480/1 850/1 650 мм, расстояние между осями — те же 2 670 мм.

В Китае для модернизированного кроссовера пока анонсирован только один мотор — прежняя бензиновая «турбочетверка» 1.6 с отдачей в 177 л.с. (265 Нм), которая работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». Для дореформенного Tucson там еще предусмотрен «атмосферник» 2.0 мощностью 165 л.с. (203 Нм), сочетающийся с «механикой» или «автоматом». Как и предшественник, обновленный кросс будет доступен с передним или полным приводом.

Публичная премьера посвежевшей модели состоится на автосалоне в Чэнду, который откроется 31 августа.

В России рестайлинговый Tucson также доступен с прежними двигателями — с бензиновыми «атмосферником» 2.0 MPI (150 л.с.) и турбомотором 1.6 T-GDI (177 л.с.), дизелем R 2.0 (185 л.с.). Базовый мотор все так же сочетается с 6МКП или 6АКП, турбированный — с «роботом», а дизелю достался новый восьмиступенчатый «автомат» (пришел на смену 6АКП). Цена кроссовера — от 1 399 000 рублей. Кстати, «Колёса» уже испытали обновленный Hyundai Tucson.

По материалам: www.kolesa.ru