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Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения начали собирать в России
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Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения начали собирать в России 

LiveCars.Ru + ещё 29 4 сентября 2018
Фото: LiveCars.Ru
Калининградский завод «Автотор» начал сборку новой модели автомобиля — кроссовера Hyundai Santa Fe четвертого поколения. До этого на производственных площадках предприятия модель выпускалась в предыдущем третьем поколении с 2016 года.
Премьера нового поколения Santa Fe состоялась на прошедшем Московском автосалоне. Теперь машина может выпускаться как в варианте на 5 так и на 7 пассажиров.
Santa Fe получил систему предупреждения столкновений, систему безопасного выхода, и систему контроля присутствия пассажиров на задних сидениях.
Новое поколение кроссовера для российского рынка доступно с полным приводом и оснащается 2,2-литровым турбодизельным силовым агрегатом мощностью 200 лошадиных сил, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, или с 2,4-литровым бензиновым агрегатом на 188 лошадиных сил, работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической КПП.
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