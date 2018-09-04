Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения начали собирать в России

Калининградский завод «Автотор» начал сборку новой модели автомобиля — кроссовера Hyundai Santa Fe четвертого поколения. До этого на производственных площадках предприятия модель выпускалась в предыдущем третьем поколении с 2016 года.

Премьера нового поколения Santa Fe состоялась на прошедшем Московском автосалоне. Теперь машина может выпускаться как в варианте на 5 так и на 7 пассажиров.

Santa Fe получил систему предупреждения столкновений, систему безопасного выхода, и систему контроля присутствия пассажиров на задних сидениях.

Новое поколение кроссовера для российского рынка доступно с полным приводом и оснащается 2,2-литровым турбодизельным силовым агрегатом мощностью 200 лошадиных сил, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, или с 2,4-литровым бензиновым агрегатом на 188 лошадиных сил, работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической КПП.