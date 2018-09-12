Названы 10 любимых автомобилей с пробегом россиян

В августе на вторичном авторынке наметился рост, передает агентство «Автостат». При этом предпочтения жителей страны практически не изменились.

В последний летний месяц в России было совершено 493,4 тыс. сделок по продаже подержанных автомобилей. Это на 2,7% больше, чем в августе 2017 года. Согласно статистике, в январе-августе 2018 года автовладельцы перепродали 3,5 млн легковых автомобилей, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Отечественные модели Lada по-прежнему остаются самыми популярными на рынке автомобилей с пробегом — на долю этих машин приходится более четверти всех продаж. Так, в августе было перепродано 125,5 тыс. штук, что на 2,8% меньше прошлогоднего результата. Следом идут японские Toyota (54,6 тыс. шт. ; +2,9%) и Nissan (28 тыс. шт. ; +7,1%), а замыкают топ-5 марок южнокорейские Hyundai Kia с показателем в 24,8 тыс. шт. (+10,3%) и 22,2 тыс. шт. (+19%) соответственно.

Топ-10 подержанных автомобилей в августе:

Lada 2114 (13,3 тыс. шт. ; -4,6%);

Lada 2107 (11,3 тыс. шт. ; -9,1%);

Lada 2170 (9,9 тыс. шт. ; +3,7%);

Lada 2110 (9,7 тыс. шт. ; -6,9%);

Lada 4x4 (7,8 тыс. шт. ; -3%);

Lada 2112 (7,3 тыс. шт. ; -6,4%).