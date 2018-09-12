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Названы 10 любимых автомобилей с пробегом россиян
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Названы 10 любимых автомобилей с пробегом россиян 

Авторамблер + ещё 45 21 минуту назад
Фото: Авторамблер
В августе на вторичном авторынке наметился рост, передает агентство «Автостат». При этом предпочтения жителей страны практически не изменились.
В последний летний месяц в России было совершено 493,4 тыс. сделок по продаже подержанных автомобилей. Это на 2,7% больше, чем в августе 2017 года. Согласно статистике, в январе-августе 2018 года автовладельцы перепродали 3,5 млн легковых автомобилей, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Отечественные модели Lada по-прежнему остаются самыми популярными на рынке автомобилей с пробегом — на долю этих машин приходится более четверти всех продаж. Так, в августе было перепродано 125,5 тыс. штук, что на 2,8% меньше прошлогоднего результата. Следом идут японские Toyota (54,6 тыс. шт. ; +2,9%) и Nissan (28 тыс. шт. ; +7,1%), а замыкают топ-5 марок южнокорейские Hyundai и Kia с показателем в 24,8 тыс. шт. (+10,3%) и 22,2 тыс. шт. (+19%) соответственно.
Топ-10 подержанных автомобилей в августе:
Lada 2114 (13,3 тыс. шт. ; -4,6%);
Ford Focus (12,6 тыс. шт. ; +5,4%);
Lada 2107 (11,3 тыс. шт. ; -9,1%);
Lada 2170 (9,9 тыс. шт. ; +3,7%);
Lada 2110 (9,7 тыс. шт. ; -6,9%);
Toyota Corolla (9,6 тыс. шт. ; +3,6%);
Hyundai Solaris (9 тыс. шт. ; +22,7%);
Kia Rio (8,1 тыс. шт. ; +24,3%);
Lada 4x4 (7,8 тыс. шт. ; -3%);
Lada 2112 (7,3 тыс. шт. ; -6,4%).
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