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Названы самые продаваемые кроссоверы и вседорожники в России
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Названы самые продаваемые кроссоверы и вседорожники в России 

Автовести + ещё 35 7 сентября 2018
Фото: Автовести
Согласно данным АЕБ, самым востребованным автомобилем класса SUV на российском рынке по итогам августа 2018 года вновь стал бюджетный кроссовер Hyundai Creta. «Кореец» питерской сборки разошелся в прошлом месяце тиражом 5 274 машины (+32% к прошлому году), уступая только топ-3 бюджетных лидеров (Vesta, Rio, Granta).
Lada Vesta защитила статус абсолютного бестселлера на авторынке РФ  Второе место по-прежнему удерживает «народный» Renault Duster, чьи продажи составили 3 537 единиц (+1%), а третья позиция — у заметно более дорогой Toyota RAV4 — 3 019 штук (+9%).
Лучше чем в прошлом году продается отечественный внедорожник Lada 4x4, коих было реализовано 2 807 экземпляров с позитивной динамикой в +22%. Но самый взрывной рост продаж зафиксирован у Kia Sportage: корейский кроссовер улучшил результаты аж на 90% и разошелся тиражом 2 710 автомобилей.
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Далее в списке бестселлеров следуют Renault Kaptur (2 627 шт., -8%) и Volkswagen Tiguan (2 364 шт., +1%). Помимо вышеуказанных моделей в топ-10 SUV России попали Chevrolet Niva (2310 шт., -16%), Nissan X-Trail (2124 шт., +42%) и Nissan Qashqai (2110 шт., +23%).
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