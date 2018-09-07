Названы самые продаваемые кроссоверы и вседорожники в России 

Согласно данным АЕБ, самым востребованным автомобилем класса SUV на российском рынке по итогам августа 2018 года вновь стал бюджетный кроссовер Hyundai Creta. «Кореец» питерской сборки разошелся в прошлом месяце тиражом 5 274 машины (+32% к прошлому году), уступая только топ-3 бюджетных лидеров (Vesta, Rio, Granta).
Lada Vesta защитила статус абсолютного бестселлера на авторынке РФ Второе место по-прежнему удерживает «народный» Renault Duster, чьи продажи составили 3 537 единиц (+1%), а третья позиция — у заметно более дорогой Toyota RAV4 — 3 019 штук (+9%).
Лучше чем в прошлом году продается отечественный внедорожник Lada 4x4, коих было реализовано 2 807 экземпляров с позитивной динамикой в +22%. Но самый взрывной рост продаж зафиксирован у Kia Sportage: корейский кроссовер улучшил результаты аж на 90% и разошелся тиражом 2 710 автомобилей.
Продажи новых легковушек в России перевалили за 1 млн автомобилей
Далее в списке бестселлеров следуют Renault Kaptur (2 627 шт., -8%) и Volkswagen Tiguan (2 364 шт., +1%). Помимо вышеуказанных моделей в топ-10 SUV России попали Chevrolet Niva (2310 шт., -16%), Nissan X-Trail (2124 шт., +42%) и Nissan Qashqai (2110 шт., +23%).