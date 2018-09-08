Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx на платформе Solaris: первые изображения

О том, что корейский автопроизводитель Hyundai проводит финальные испытания нового бюджетного компакт-кроссовера, неоднократно сообщалось в СМИ, а также подтверждалось шпионскими снимками машины в камуфляже. Недавно в сети появились первые рендеры новинки.

По некоторым данным, обсуждаемая модель может получить имя Hyundai Styx. Как это можно видеть, новинка выполнена в духе ранее представленного концепта Carlino.

Различие можно отметить лишь в головной оптике, размещенной по новой концепции в два яруса, радиаторной решетке, а также в особом пластиковом обвесе.

Силовая установка будет вероятно предлагаться в виде однолитрового турбомотора T-GDI на 100/120 л.с., а также 1,4-литрового дизеля CRDi на 90 л.с.

Трансмиссия будет предложена в виде шестиступенчатой МКПП, либо семиступенчатого «робота».

Основной рынок сбыта Hyundai Styx — Индия. Производство новой модели стартует в конце этого года, а продажи начнутся в начале будущего.