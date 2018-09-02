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Обновленная Hyundai Creta пользуется ажиотажным спросом
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Обновленная Hyundai Creta пользуется ажиотажным спросом 

Daily-Motor + ещё 9 13 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Hyundai вывела обновленный кроссовер Creta практически на все ключевые для марки рынки, кроме России. Два года назад состоялась презентация рестайлинговой «Креты» в Бразилии, а в прошлом году появилась в «Поднебесной». Весной 2018 года стартовали продажи этого «паркетника» в Индии.
На всех вышеназванных рынках обновленный кроссовер Creta вызвал ажиотажный спрос. Так, например, в Бразилии автомобиль в июле вышел на первое место по количеству проданных машин в сегменте SUV. В Индии рестайлинговая «Крета» опередила прежнего лидера Suzuki Vitara Brezza, а в КНР количество реализованных автомобилей Creta выросло в два раза. При этом отмечается, что спрос на обновленную «Крету» продолжает расти.
Напомним, что в рамках программы рестайлинга кроссовер Hyundai Creta получил модернизированный дизайн, в котором появились новые бамперы, светодиодная оптика в «топовых» комплектациях, видоизменные противотуманные фары, оригинальные колеса размерностью 16-17-дюймов и каскадная радиаторная решетка в стиле нового Tucson.
В список оснащения автомобиля входят: круиз-контроль, электрический люк, дефлекторы воздуха для задних пассажиров, беспроводная зарядка для смартфонов и многое другое.
В Индии в моторную линейку обновленной Creta входят 1,6-литровый бензиновый мотор на 123 лошадиные силы, а также 1,4— и 1,6-литровые «дизели» на 90 и 128 «лошадок» соответственно.
В Бразилии автомобиль комплектуется 2-литровым 2-топливным агрегатом на 156 л.с. (бензин) и 166 (газ). В «Поднебесной» кроссовер оснащается 1,4-литровым турбированным мотором на 130 «скакунов». В качестве трансмиссий покупателям предложена 6-ступенчатая МКПП и 6-диапазонная автоматическая коробка передач.
Информации о том, когда обновленная Creta поступит в продажу в России, пока нет.
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