Продажи кроссоверов и внедорожников в августе выросли на 23%

Продажи кроссоверов и внедорожников в августе выросли на 23% Российские покупатели приобрели в августе 2018 года 65 530 новых SUV, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». Продажи в этом сегменте выросли на 23,2% к результату за август 2017-го, когда было продано 53 181 ед. новых SUV.

Распределение сил на рынке кроссоверов и внедорожников в августе принципиально не поменялось. Первое место здесь по-прежнему занимает Hyundai Creta. В годовом сравнении продажи этой модели выросли на 58,2% и составили 4734 ед. в августе 2018 года против 2993 ед., реализованных в тот же месяц прошлого года. На втором месте в августовском рейтинге сегмента находится Renault Duster . Продажи этого внедорожника составили 3479 ед., что на 0,6% меньше результата за прошлый год (3500 шт.). На третьем место по продажам в сегменте SUV в прошлом месяце вышел LADA Xray: 3453 проданных машины, что на 16% выше уровня прошлого года (2975 ед.). Четвертое и пятое места принадлежат соответственно Toyota RAV4 и KIA Sportage . Кроссовер Toyota RAV4 разошелся в августе тиражом 3044 ед., что на 2,6% больше, чем годом ранее (2966 ед.). В то же время россияне купили 2997 автомобилей модели KIA Sportage, — это оказалось на 78,4% больше продаж за август прошлого года (1680 ед.).

Согласно данным исследования «Автостат Инфо», продажи в сегменте SUV выросли за первые восемь месяцев текущего года на 23,4% и достигли отметки 468 441 ед. Напомним, что за январь-август прошлого года россияне купили 379 527 новых кроссоверов и внедорожников.