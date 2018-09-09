Топ-15 кроссоверов до 1,5 млн рублей

Прогноз на будущее для россиян не слишком благоприятный. Курс валюты, повышение НДС… Но рынок паркетников стабилен и разнообразен. С миллионом рублей есть, к чему подступиться, а полтора и вовсе превратят выбор в сложную дилемму.

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, почти половину перечня из 25 самых популярных моделей на отечественном рынке застолбили за собой кроссоверы. Что характерно, это не только наиболее доступные субкомпакты вроде Creta и Duster, но и не самые дешевые Toyota RAV4 и Mazda CX-5. «Солянка» из разнообразных SUV отражает бюджетную составляющую — как правило это автомобили ценой до 1,5 млн рублей.

Российский паркетник номер один! Сомневающимся — статистика в помощь: по итогам января-июля реализовано 38 553 автомобиля, что на 11 188 экземпляров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Creta предлагается в трех комплектациях, с 1,6-литровым и 2,0-литровым двигателем, механической коробкой передач и «автоматом», передним и полным приводом. Вилка цен — от 879,9 тыс. рублей до 1 257,9 млн рублей.

Единственный Tucson, доступный при полуторамиллионном бюджете, — начальный с 2,0-литровым движком мощностью 149 л.с., шестиступенчатой механической КП и передним приводом. «Отлистывайте» 1 429 тыс. рублей и владейте.

«Пыльник» чуть менее популярен, нежели детище Hyundai — по итогам первых семи месяцев он восьмой в общем рейтинге с результатом в 24 326 экземпляров. В гамму двигателей народного кроссовера, доступного в четырех исполнениях, входит бензиновый «один и шесть», агрегат объемом 2,0 и 1,5-литровый турбодизель. Последние два мотора сочетаются только с полным приводом, а базовый бензиновый агрегат недоступен с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на автомобили 2018 года стартуют от 689 тыс. рублей и финишируют на 1 101,9 тыс. рублей.

Duster маловат, приелся и вообще не слишком изыскан? Тогда ваш выбор — Kaptur. Здесь та же платформа и палитра силовых агрегатов с той лишь разницей, что дизеля нет, а «один и шесть» агрегатируется с вариатором. Базовый прайс заметно выше, чем на Duster — без 934 тыс. рублей к кроссоверу 2018 года не подступиться. Топовая версия обойдется в 1 324 990 рублей.

Нынче для награждения автомобиля титулом кроссовера полный привод не нужен — достаточно увеличенного дорожного просвет и соответствующих штрихов в эстерьере. В этой связи субкомпактные приподнятые модели на базе обычных легковушек тоже попали в наш рейтинг. Уникальный Logan Stepway дебютирует на Московском мотор-шоу в конце августа. Что касается кросс-Sandero, то он предлагается с 1,6-литровым двигателем аж в трех вариантах мощности и стоит от 689,9 тыс. рублей до 841,9 тыс. рублей.

Мотор самой «могучей» модификации, выдающий 113 л.с., возможен лишь в связке с пятиступенчатой «механикой».

Были времена, когда стиляга предлагался у нас с турбонаддувным двигателем и интересной полноприводной трансмиссией с пакетом муфт на каждое заднее колесо, управляющими вектором тяги. Теперь же Nissan Juke продается только с атмосферным 117-сильным двигателем объемом 1,6 л, вариатором и передним приводом, но зато в пятью комплектациях. Цены — от 1 200 до 1 415 тыс. рублей.

С компактным кроссовером картина интересная — при ценовой вилке в 1 173 — 1 539 тыс. рублей он менее востребован на рынке, чем более крупный и дорогой соплатформенник X-Trail. Очевидно, здесь проблема заключается в начальном бензиновом двигателе «несерьезного» объема в 1,2 л, который хоть и оснащен системой наддува, но выдает 112 «лошадей». Модификация с 2,0-литровым двигателем стартует от 1 293 тыс. рублей. Полноприводник с вариатором обойдется минимум в 1 539 тыс. рублей, что уже является территорией «Икс-Трейла».

Имея 1,5 млн рублей получится взять лишь базовый автомобиль с 2,0-литровым двигателем и «механикой» за 1 464 тыс. рублей или, если не смутит возможность чуть-чуть выйти за пределы бюджета, версию с вариатором, которая стоит от 1 524 тыс. рублей.

С носителем имени славного спорткупе картина не слишком радужная — все исполнения за исключением «базы» за 1 399 тыс. рублей дороже. Движок тот же, что и у других исполнений — 1,5-литровая «турбочетверка» мощностью 150 л.с. и адаптированная под топливо Аи-92, но коробка механическая, а привод передний. Mitsubishi ASX

Зато в полуторамиллионный бюджет со свистом проходит старожил рынка, субкомпактный ASX — стоимость машин 2018 года варьируется от 1 129 до 1 545 тыс. рублей, а прошлогодние кроссоверы обойдутся еще дешевле.

Покупателям Mitsubishi с мотором «один и шесть» придется довольствоваться МКП и передними ведущими колесами, ибо вариатор и полноприводная трансмиссия — удел машин с 2,0-литровыми агрегатами.

Кросс-«Рио» — одного поля ягода с Sandero Stepway, но более дорогая. Прайс стартует от 809,9 до 1 059,9 тыс. рублей. Оба двигателя — бензиновые объемом 1,4 и 1,6 л — сочетаются как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Дорожный просвет X-Line увеличен до 170 мм против 160 мм у седана Rio. Тем временем главный конкурент от французского бренда может похвастаться 195 мм «под килем».

Ежели вы согласны на переднеприводный паркетник, который иногда лестно сравнивают с этаким мини-Кайеном, то выбор широк — можете уехать от дилера на автомобиле с 2,0-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 150 л.с. и механической коробкой передач (от 1 289,9 до 1 444,9 тыс. рублей), либо предпочесть вариант с АКП (1 444,9 — 1 504,9 тыс. рублей), но в более простых комплектациях. Взять полноприводный кроссовер тоже можно, но лишь в стартовой версии за 1 469,9 тыс. рублей, либо за 1 524,9 тыс. рублей, если есть возможность чуть расширить бюджет.

Mazda CX-5 Кроссовер-красавец, по праву считающийся одним из самых эффектных в своем классе, идет на компромисс с аудиторией — самая простая версия с 2,0-литровым 150-сильным движком и механической коробкой передач доступна за 1 473 тыс. рублей. Привод лишь передний — прайс на Mazda со всеми ведущими колесами находится далеко за пределами полуторамиллионной отметки.

Toyota RAV4

С одноклассником CX-5 картина схожая — в выше обозначенный бюджет втискивается лишь стартовая комплектация «Стандарт» с 2,0-литровым бензиновым двигателем о 146 «лошадях», передним приводом, шестиступенчатой «механикой». Исполнение, правда, не бог весть какое.

«Китаец», которого нельзя не упомянуть! Во-первых, это один из самых симпатичных и гармоничных паркетников из Поднебесной и, во-вторых, все вариации данного экземпляра укладываются в наш бюджет. «Атлас» с 2,0-литровым двигателем (139 л.с.), МКП и передним приводом стоит 1 049,9 — 1 149,9 тыс. рублей в зависимости от уровня оснащения. Кроссовер, вооруженный 149-сильным мотором «два и четыре» идет строго с автоматической коробкой передач, передним или полным приводом — цены варьируются от 1 259,9 до 1 409,9 тыс. рублей.