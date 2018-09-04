В России началось производство нового кроссовера Hyundai

Кроссовер Santa Fe четвертого поколения встал на конвейер калининградского завода «Автотор».

Новинка уже доступна для заказа как в пяти-, так и в семиместном исполнении. Santa Fe комплектуется бензиновым мотором объемом 2,4 литра мощностью 188 л.с. в паре с 6-диапазонным «автоматом», а также 2,2-литровым дизелем, который выдает 200 л.с. и сочетается с 8-ступенчатой АКП. Вне зависимости от модификации кроссовер оснащается системой полного привода HTRAC.

Hyundai Santa Fe уже в «базе» оборудован задними парктрониками, двухзонным климат-контролем с системой антизапотевания, круиз-контролем с управлением на руле и системой автоматического выравнивания высоты кузова. За автомобиль в стандартной комплектации придется заплатить от 1,99 млн рублей, что на 30 тыс. дороже предшественника.

В «топе» кроссовер укомплектован 19-дюймовыми литыми дисками и системой кругового обзора. Такой «Санта Фе» стоит от 2,7 млн рублей.