Ещё
Министр посетил Московский международный автомобильный салон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Министр посетил Московский международный автомобильный салон 

Министерство промышленности и торговли РФ + ещё 2 29 августа 2018
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Москва, 29 августа. — Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров ознакомился с экспозицией Московского международного автомобильного салона и посетил стенды ведущих российских и зарубежных автопроизводителей.
В частности, глава Минпромторга России принял участие в презентации концепта нового автомобиля Lada 4x4 Vision, представленного группой «АвтоВАЗ». Денис Мантуров выразил уверенность, что новые внедорожники появятся на дорогах России уже через несколько лет. Директор по дизайну Lada Стив Мартин заметил, что модель Vision сохранила черты внедорожников первого поколения, однако вместе с этим получила элементы нового Х-дизайна.
Также Министр посетил стенд автоконцерна Hyundai Motor, где были представлены две российские премьеры: четвертое поколение кроссовера SANTAFE и новый TUCSON. Впервые в Москве был показан и электромобиль Hyundai IONIQ.
Министр отметил высокий уровень оснащения стенда интерактивными технологиями: «VR-разработки представляются одним из наиболее эффективных способов знакомства аудитории с высокотехнологичными продуктами. Рад, что бренд Hyundai одним из первых представил полную версию виртуального конфигуратора. С учетом того, что автомобили становятся все более „умными“, необходимы самые подробные разъяснения по всем нововведениям и возможностям».
Особое внимание Денис Мантуров уделил развитию альтернативных видов двигателей: «Рынок электромобилей не массовый, но тот, кто первый займет свою нишу в его среднем ценовом сегменте, получит большое преимущество».
Министерство промышленности и торговли РФ: последние новости
Министр представил миру автомобили AURUS
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вся правда: что ждет россиян в Крыму104
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?3
Lifan привез в Москву флагманский кроссовер X80
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта73
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение