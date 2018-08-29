Министр посетил Московский международный автомобильный салон

Москва, 29 августа. — Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров ознакомился с экспозицией Московского международного автомобильного салона и посетил стенды ведущих российских и зарубежных автопроизводителей.

В частности, глава Минпромторга России принял участие в презентации концепта нового автомобиля Lada 4x4 Vision, представленного группой «АвтоВАЗ» . Денис Мантуров выразил уверенность, что новые внедорожники появятся на дорогах России уже через несколько лет. Директор по дизайну Lada Стив Мартин заметил, что модель Vision сохранила черты внедорожников первого поколения, однако вместе с этим получила элементы нового Х-дизайна.

Также Министр посетил стенд автоконцерна Hyundai Motor, где были представлены две российские премьеры: четвертое поколение кроссовера SANTAFE и новый TUCSON. Впервые в Москве был показан и электромобиль Hyundai IONIQ.

Министр отметил высокий уровень оснащения стенда интерактивными технологиями: «VR-разработки представляются одним из наиболее эффективных способов знакомства аудитории с высокотехнологичными продуктами. Рад, что бренд Hyundai одним из первых представил полную версию виртуального конфигуратора. С учетом того, что автомобили становятся все более „умными“, необходимы самые подробные разъяснения по всем нововведениям и возможностям».

Особое внимание Денис Мантуров уделил развитию альтернативных видов двигателей: «Рынок электромобилей не массовый, но тот, кто первый займет свою нишу в его среднем ценовом сегменте, получит большое преимущество».