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«АвтоВАЗ» представил внедорожник нового поколения
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«АвтоВАЗ» представил внедорожник нового поколения 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 34 29 августа 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На Московском международном автосалоне «АвтоВАЗ» представил концептуальный внедорожник LADA 4x4 Vision.
Директор компании по дизайну LADA Стив Маттин заявил, что концепт модели нового поколения позволяет продемонстрировать потенциал «уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном LADA 4x4», пишет Autostat.
«Мы готовим будущее LADA», — заявил Маттин.
Пока подробной информации о новом автомобиле нет.
Нынешнее поколение LADA 4x4 стабильно является одним из пяти самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в России — за семь месяцев года было реализовано 17 тыс. 824 таких машин.
Ранее «АвтоВАЗ» также анонсировал старт производства новой линейки Lada Granta, которую показали на Московском автосалоне.
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