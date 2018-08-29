Laga Granta получит автоматическую трансмиссию с «ползущим режимом»

Как сообщалось ранее, модельный ряд состоит из четырех автомобилей: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. На предприятии отмечают, что новая линейка Granta позволит укрепить имидж Lada , а также привлечь новых покупателей за счет сбалансированного сочетания передового дизайна, надежности и отличной цены.

Семейство Lada Granta выделяется абсолютно новой передней частью кузова, отражающей принадлежность к автомобилям Lada нового поколения, где передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а «ИКС-графика» визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов. Увеличенный в размерах логотип Lada придает законченности новому образу.

Зеркала заднего вида с интегрированными повторителями сигналов поворота и оригинальный дизайн 15-дюймовых колесных дисков дополняют современный вид Lada Granta.

Принадлежность к ДНК Марки ярко выражена и в стилистике задней части нового семейства Lada Granta. Номерной знак перенесен с бампера на багажник, добавив чистоты линиям кузова. Скульптурный подход, примененный в дизайне заднего бампера, позволил уменьшить его «визуальный вес», а более обтекаемый рельеф граней в задней части кузова «расширил» габариты моделей, одновременно на 1,5% улучшив аэродинамику. «ИКС-графика» прослеживается и в очертаниях задних фонарей и в выштамповках на багажнике, создающих на нем оригинальную игру теней.

Не осталось без внимания и внутрисалонное пространство. «ИКС-графика» в интерьере выражена за счет рельефных элементов на консоли панели приборов, окантовка воздуховодов получила новый изящный хромированный ободок, а на декоративные молдинги на панели приборов нанесено покрытие с особым 3D-узором.

В новых Lada Granta применены современные органы управления, повышающие комфорт и облагораживающие салон. Это новая комбинация приборов с белой подсветкой, более удобный рычаг ручного тормоза, стильная рукоятка коробки передач, с хромом и черным глянцем.

Новый дизайн и форма сидений с выраженной боковой поддержкой также несут на себе элементы ДНК Бренда, «ИКС — графика» реализована благодаря использованию сочетания ткани с фирменным принтом и специальных вставок.

Эргономика водительского места новой Lada Granta построена по европейским канонам: логичное и понятное расположение органов управления, высокая посадка, отличная обзорность, обеспеченная большими зеркалами и низкой подоконной линией.

Виброакустика кузова, салона и силового агрегата выведена на новый уровень — появились мягкие подкрылки в арках колес из специального материала, не впитывающего влагу и эффективно гасящего «пескоструй» и удары гравия.

Модернизирована форма передних сидений, они получили более удобные подголовники и выраженную боковую поддержку. А само сиденье стало возможным настроить по высоте в диапазоне 40 мм. Еще одним усовершенствованием является появление наружной электрокнопки отпирания багажника.

За управляемость отвечают газонаполненные амортизаторы, и рулевое управление, модернизированное в сотрудничестве со специалистами Альянса Renault-Nissan. Новая Lada Granta отличается еще более острой и комфортной управляемостью благодаря применению безредукторного электроусилителя с модернизированными калибровками, что значительно повышает информативность рулевого управления.

Силовая структура кузова обеспечивает надежный каркас, дополняемый современными системами безопасности, включающими в себя: антиблокировочную систему тормозов с системой экстренного торможения, систему распределения тормозных усилий, помощник при старте на подъеме, системы курсовой устойчивости и противопробуксовочная. Две подушки безопасности также вносят свой вклад в заботу о пассажирах на борту. На новом семействе Lada Granta для более надежной страховки при маневрировании задним ходом внедрен парктроник.

На Lada Granta устанавливается система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. При попадании автомобиля в ДТП система независимо от водителя производит вызов экстренных служб, передавая VIN-номер, информацию о дате и времени ДТП, координатах автомобиля, скорости и направлении движения.

Гамма двигателей мощностью 87, 98 и 106 л. с. позволяет подобрать Lada Granta в соответствии со стилем вождения:

Восьмиклапанный двигатель 87 лс, совмещающий тяговитость и способность быстро выходить на максимальные обороты, компонуется с МКПП.

16-клапанный двигатель 98 лс. Конструкция проработана таким образом, чтобы снизить механические потери, уровень шумов и вибраций. Компонуется с АКПП.

Модернизированный 16-клапанный двигатель 106 лс. Отличается использованием системы динамического наддува — специальные заслонки меняют объем модуля впуска в зависимости от уровня оборотов. Благодаря этому силовой агрегат стал более «отзывчивым» в диапазоне от 1 тыс. до 2,5 тыс. об/мин. Компонуется с МКПП и АМТ.

Новое семейство Lada Granta предлагает на выбор следующие варианты трансмиссий:

Механическая коробка переключения передач отличается надежностью и четкостью переключений. На Lada Granta устанавливается МКПП с тросовым приводом, что улучшает виброкомфорт автомобиля. Благодаря немецкому механизму переключения передач четкость и информативность соответствуют уровню европейских аналогов.

На МКПП для восьмиклапанного двигателя в целях повышения динамики автомобиля и обеспечения уверенного ускорения внедрено новое передаточное число главной пары: 3,9 вместо 3,7.

Автоматическая коробка переключения передач обеспечивает необходимую функциональность и максимально комфортное переключение.

Автоматизированная механическая трансмиссия (АМТ) позволяет двигаться как в полностью автоматическом, так и в ручном режимах. АМТ настроена на комфортное и экономичное передвижение, при этом контроллер адаптируется к индивидуальному стилю вождения. Коробка обладает полным функционалом «механики», включая торможение двигателем и возможность выехать «враскачку» из сугроба. Благодаря оптимальным настройкам переключения передач АМТ продлевает ресурс автомобиля и позволяет экономить топливо.

Для повышения надежности и комфорта АМТ получила новое сцепление с повышенной термостойкостью. Стоит отметить, что новые настройки облегчают процесс старта и передвижения в пробках и сокращают время переключения передач на 30%. Введены два новых режима работы — creeping mode для облегчения движения в пробках и «зимний режим» для начала движения на 2 передаче в мануальном режиме.