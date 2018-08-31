Генеральный директор Aurus: у нас уже есть зарубежные заявки

Премьера седана и лимузина люксового российского бренда Aurus стала одной из самых ожидаемых и посещаемых на Московском международном автомобильном салоне. Заявки на машины уже поступают, и первые покупатели могут получить седаны Senat уже в январе 2019 года. Оценить, сколько и куда отправить машин, в компании планируют в конце сентября. Но уже знают, что основную долю в промышленном выпуске займет ожидающийся к 2022 году кроссовер (SUV), а микроавтобус Aurus появится в коммерческой линейке одним из последних. Об этом и других особенностях продажи и выпуска люксовых машин в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ООО «Аурус» Франц Герхард Хильгерт.

— Сколько сейчас уже у вас есть заявок на автомобили? Ранее говорилось, что максимальные возможности НАМИ — 200−250 машин в год. Перекрывают ли заявки текущие производственные возможности?

— У нас сейчас объем производства — около 150 машин. Если говорить о предзаказах, то мы не можем сказать, насколько они перекрывают наши возможности, потому что не все заявки мы можем принять. У нас есть зарубежные заявки, но, пока мы не проведем омологацию на этих рынках, мы не можем туда экспортировать. Уже несколько недель мы получаем заявки, но оценить, какие можем принять, а какие нет, планируем к концу сентября.

— Когда вы сможете получить омологацию на экспортных рынках? Какая страна будет первой?

— Первыми странами станут европейские. Потому что европейское одобрение типа транспортного средства почти полностью признается многими другими странами, возможно, с небольшими дополнительными тестами. Сейчас важно пройти все необходимые тесты, в особенности краш-тесты, которые наиболее дорогие.

Сейчас наши инженеры работают над прохождением краш-тестов в Европе. И когда мы получим омологацию в Европе, то получить одобрение в странах, принимающих европейские тесты, будет легче. Когда завершатся все тесты, пока говорить рано. Процедуры периодически меняются, к тому же мы не одни в очереди, и окно для проведения тестов определяют регулирующие органы других стран.

— Каких заявок больше — из России или из-за рубежа? Каким будет отдаваться приоритет?

— Тем, которые сможем выполнить. Дело в том, что, если я захочу, к примеру, отправить 20 машин в Китай, мне придется и весь сервис, все обслуживание этих 20 машин посылать в Китай, а это довольно сложно. Россия же довольно близка к Европе, организовывать поддержку там будет проще. Но в целом заявок из самой России, конечно, больше.

— Планируете ли вы, как и в России, привлечь на экспортных рынках партнеров в продвижении марки?

— У нас есть кандидаты, но пока я не могу их огласить. У нас также есть инвестор из Абу-Даби, это та территория, где мы точно будем развиваться. Сейчас с ним подписан меморандум (с фондом обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun (ОАЭ) — прим. ТАСС), и мы планируем закрыть сделку до конца года.

— А российские дилеры «Панавто» и "Авилон" , которые станут вашими партнерами в продвижении марки в России, тоже будут входить в капитал компании?

— Они будут работать как агенты.

— Вы ранее говорили о том, что производство будет перенесено на новую площадку, когда достигнет объема в 5000 единиц. О каких моделях будет идти речь? Только о седане или уже о седане, SUV и минивэне?

— Как минимум у нас будет седан, лимузин и, возможно, SUV. О микроавтобусе пока ничего не могу сказать.

— То есть спецверсия микроавтобуса, хоть уже и используется в гараже специального назначения, для коммерческих продаж пока предлагаться не будет?

— Дело в том, что, начиная новое производство, невозможно производить одновременно сразу две разные модели, инвестировать сразу в две разные системы. Необходимо сделать определенные последовательные шаги. Когда у вас одна производственная линия, на нее нельзя сразу интегрировать две модели. Необходимо сначала наладить логистику и весь остальной комплекс производства. Даже большие компании с множеством заводов внимательно оценивают, в каком временном окне они могут внедрить новую модель. Мы небольшая компания, и один новый автомобиль за один год для нас достаточно. Седан и лимузин в производстве почти одинаковы, а вот SUV или микроавтобус — это уже совсем другая модель.

— Выбрана ли окончательно площадка для переноса производства из тех, что предложил Sollers

— Окончательно еще нет. Мы еще решаем организационные задачи, оцениваем инвестиции, наши риски и возможности, возможности привлечь людей в производство. Но, несмотря на эти трудности и неопределенности, у нас есть дедлайн, который мы постараемся соблюсти.

— Есть ли у вас возможность разделить с ФГУП «НАМИ» модельный ряд? Какие-то модели оставить производиться там, какие-то перенести на новую площадку?

— После 2021 года все элементы производства будет перенесены на новую площадку. НАМИ — наш партнер в инжиниринге. Если мы планируем новую модель, то на них разработка и инжиниринг. Это их компетенция, которую мы покупаем, чтобы начать производство.

— Ранее министр промышленности Денис Мантуров говорил, что именно SUV (кроссовер) может стать драйвером массового спроса на Aurus. Но вы начали с седана, почему не вместе с SUV?

— Сейчас мы производим седан. Мы не можем остановить производство, чтобы все трансформировать. Для начала у нас должно быть 300−500 седанов, чтобы подготовить бизнес-модель и оценить ситуацию.

— Какую пропорцию в спросе вы прогнозируете? Сколько будет приходиться на седан, а сколько на все остальные модели?

— С моей точки зрения, 40% производства может занимать SUV, а 60% — все остальные модели, седан, лимузин и другие. По моему мнению, SUV будет давать основную загрузку производства.

— А когда это произойдет? В каком году SUV может стать основной моделью на конвейере?

— Думаю, к 2021 году, может, но не к началу, а к концу.

— Пока вы не разглашаете стоимость машин, но можете ли вы назвать бенчмарк?

— Если вы спросите о температуре зимой, я скажу, что зимой холодно. Но определение холода может колебаться от минус 30 градусов до минус 2. Мы находимся в конкурентом сегменте, мы не выше, не ниже, мы посередине.

— Ранее говорилось, что продажи Aurus могут быть построены по клубному принципу, когда клиент не покупает конкретную машину, а получает право пользования несколькими по подписке.

— Да, это опция, которую мы хотели бы предложить в будущем. Но пока у нас есть только седан. И мы можем предложить только менять цвет машины каждый квартал, это будет скучно. Для того чтобы ввести принцип абонемента, нужно больше моделей. Мы, конечно, думаем об этом. Но более успешной на сегодня может быть лизинговая модель. Скажем, клиент получает машину на два года и через два года может поменять на что-то новое. К слову, в целом по рынку модель с подпиской даже дороже. В Европе членский взнос составляет от 5 тыс. до 8 тыс. евро, плюс месячная плата в 3−4 тыс. евро, чтобы иметь доступ к выбору премиальных машин.

— Как вы считаете, на какую версию Aurus у ваших покупателей будет выше спрос: на стандартную или специальную, бронированную?

— Если говорить о коммерческих заказчиках, о компаниях, то обычно для своего руководства они предпочитают закупать именно бронированные версии. Если говорить об индивидуальных покупателях, то они будут скорее больше заинтересованы в небронированной версии.

— Сохранится ли для всех моделей возможность индивидуализации автомобиля, выбора интерьера, или же появятся и фиксированные комплектации? К примеру, Генри Форд говорил, что автомобиль может быть любого цвета, если он черный. Согласны?

— Мы исходим из того, чтобы у клиента всегда была возможность выбора. Даже если это будет какой-то очень особенный вариант, то за это нужно будет заплатить дополнительно. В нашем сегменте нужно слушать клиента, его желания. Этот сегмент рынка другой. Если клиенту будет нужен стандартный автомобиль, мы сделаем. Но если клиенту нужно нечто особенное, мы готовы предложить ему то, что он хочет. Индивидуальность — это тоже выбор, опция.

Беседовал Даниил Шабашов