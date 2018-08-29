Тест-драйв Kia Optima. Часть 1: клиентоориентированность

Для компании Kia на российском рынке Optima стала крайне удачной моделью. Ведь их седан класса D+ не только прочно обосновался на втором месте после вечного бестселлера Toyota Camry, но и наступает лидеру на пятки по объему продаж физическим лицам, по-прежнему уступая только в корпоративных сейлах.

Такой успех Оптимы обусловлен спортивными штрихами в дизайне (особенно у версий GT Line и GT), а также хорошим соотношением стоимости и уровня оснащения. Отсюда и необычайно молодая для данного класса аудитория владельцев, большинству из которых от 27 до 33 лет. Вероятно, успех Kia связан именно с этим фактом. Optima не откусывает от общего пирога среднестатистического владельца класса D+, где воюют Toyota Camry, Ford Mondeo Volkswagen Passat и другие, а привлекает своего молодого клиента.

Вот так выглядит универсал Kia Optima . Но на российском рынке такой версии не будет. Потребность клиентов в универсалах Kia планирует удовлетворить за счет популярного в у нас ceed sw.

В ходе подготовки к нему корейцы сделали ставку на точный маркетинговый расчет, опросив целевую аудиторию реальных владельцев и потенциальных покупателей, которые посещали автосалоны Kia в России. В результате, большинство изменений, которые коснулись Оптиму в мировом масштабе, до российского рынка не доехали. Например, из-за низкого спроса и дороговизны у нас не будет ни нового 1,6-литрового дизеля, ни гибрида, ни кузова «универсал».

Кроме того, за некоторые опции клиенты Kia не захотели доплачивать. Так, у обновленной Оптимы нет адаптивного круиз-контроля, который был на дорестайлинговых автомобилях для других рынков, а из комплектации Prestige исчезла система мониторинга «мертвых» зон (теперь она есть только в версиях GT Line и GT). Но есть функции, на которые респонденты денег не пожалели. В частности, потенциальные и действующие обладатели Оптимы решили, что комплектации Luxe необходимы система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя.

На фото обычная Оптима без пакета GT/GT Line. За счет новой решетки радиатора и переднего бампера выглядит она теперь не менее агрессивно.

Таким скрупулезным подходом объясняется ставка на маркетинговый ход, корейцев, которые точечно подошли к нынешнему обновлению, в результате чего, удержали рост цен на рестайлинговые автомобили. Например, основная часть версий и комплектаций Kia Optima подорожала всего на 30 тысяч рублей, а стартовая Оптима 2,0 с механической коробкой передач и вовсе стала на 10 тысяч рублей дешевле, хотя на нее приходится всего три процента продаж.

Снаружи обновленный седан можно узнать по немного измененным бамперам, перерисованной передней и задней оптике, а также измененной решетке радиатора. С одной стороны, никаких кардинальных изменений. Но главная новость в другом. Из-за новой решетки обычные Оптимы выглядят чуть ли не более спортивно, чем версии GT Line и GT, а на форумах оптимоводов то и дело проскакивают темы про возможность замены решетки с обычных машин на версии GT.

Би-ксеноновые фары канули в лету. Теперь, в качестве альтернативы обычному галогеновому свету в богатых комплектациях предлагаются светодиодные фары. Обратите внимание, что в бамперах нет омывателей фар, а это значит, что световой поток новой оптики не превышает 2000 люмен.

В палитре цветов появился новый темно-коричневый оттенок вместо светлого решения, которое было раньше.

Затронул рестайлинг и список комплектаций. Отныне Оптима с базовым 2,0 литровым мотором доступна в новом исполнении Premium. И эта версия появилась также с подачи нынешних владельцев Kia, которые хотят, чтобы и у машины с двигателем 2,0 тоже была спортивная внешность в виде стайлинга GT Line. Причем такая комплектация предлагается только на нашем рынке. Вот это называется лояльность бренда.

В салоне изменений куда меньше. Здесь появилось новое более удобное рулевое колесо и пара штрихов в деталях декора. В топовых комплектациях GT Line и GT появилась красная прострочка кожаной отделки, а также возможность заказать черный салон с красными вставками. Кроме того, отныне у Kia Optima есть контурная подсветка интерьера, с возможностью выбора одного из шести цветов.

Слева интерьер версий GT, справа обычный.

Светло-коричневый салон исключили из линейки (вероятно из-за непрактичности), а вместо него появился интерьер, выполненный в темно-коричневых тонах. Наконец, с 0,3 до 1 мегапикселя увеличено разрешение камер кругового обзора. Теперь изображение на экране стало заметно лучше, хотя сами мультимедийные системы не изменились, дисплей, как и прежде, может иметь диагональ 7 или 8 дюймов.

Продолжение следует…