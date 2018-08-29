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Volkswagen Tiguan —хит-продаж от «Фольксваген» на рынке SUV в России
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Volkswagen Tiguan —хит-продаж от «Фольксваген» на рынке SUV в России 

Car.ru + ещё 1 29 августа 2018
Фото: Car.ru
Согласно опубликованным данным исследований экспертов «Автостата» за январь-июль текущего года, немецкий автобренд Volkswagen показал на российском автомобильном рынке реализацию 18796 экземпляров в линейке SUV. Это на 17,2% больше, чем прошлогодние показатели.
Львиную долю продаж показала модель Volkswagen Tiguan. Машин данной модели было приобретено россиянами 16664 единицы (+24%).
А вот продажи бывшего фаворита — модели Volkswagen Touareg, увы, снизились на 34%. Актуальный показатель — 1805 единиц.
Недавно появившаяся в фирменных салонах модель Volkswagen Terramont вышла на 3-е место по популярности с продажами 507 авто.
По июльским результатам в сегменте SUV продажи снизились на 17% (2180 ед.). В градации по моделям: Volkswagen Tiguan (1989 экз. /-10%), Volkswagen Touareg (102 экз. /-76%), Volkswagen Terramont (89 экз.).
Как сообщалось ранее, осенью (ориентировочно в октябре) в РФ прибудет новая версия Volkswagen Tiguan в модификации Offroad.
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