Заключение контрактов на покупку автомобилей Aurus начнется в сентябре

"Что касается коммерческого сегмента, то мы уже получаем заявки, их очень много, больше сотни, но подписание контрактов на поставку начнется после презентации на Московском автосалоне. Заключение документов начнется с сентября", — сказал Мантуров.

Мировая премьера Aurus пройдет в среду в рамках пресс-дня Московского автосалона. Общественности будет представлен седан Aurus Senat и лимузин Aurus Senat Limousine.