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Заключение контрактов на покупку автомобилей Aurus начнется в сентябре
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Заключение контрактов на покупку автомобилей Aurus начнется в сентябре 

РИА Новости + ещё 3 29 августа 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Заключение контрактов на покупку российских автомобилей Aurus начнется в сентябре, сообщил РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Что касается коммерческого сегмента, то мы уже получаем заявки, их очень много, больше сотни, но подписание контрактов на поставку начнется после презентации на Московском автосалоне. Заключение документов начнется с сентября", — сказал Мантуров.
Мировая премьера Aurus пройдет в среду в рамках пресс-дня Московского автосалона. Общественности будет представлен седан Aurus Senat и лимузин Aurus Senat Limousine.
Проект «Кортеж» — это семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе (ЕМП). Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. В свободной продаже машины семейства «Кортеж» появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.
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