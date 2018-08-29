Народный «Икс шесть». В Москве показали новый Renault Arkana

Одна из главных премьер Московского международного автосалона состоялась ровно через 30 минут после официального открытия выставки. На презентацию Renault Arkana успели далеко не все российские журналисты, но специальный корреспондент CAR.ru Николай Назайкинский оказался на стенде французской компании одним из первых.

Renault Arkana выглядит, как уменьшенные BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Сoupe. Удивительно, но этот «дерзкий» автомобиль построили на хорошо известной нам платформе Renault B0, которая лежит в основе Duster, Kaptur, Sandero, Logan и других моделей концерна. В первую очередь, машина предназначена для продажи на рынках «третьих стран», к которым, к сожалению, относится и Россия. Именно в нашей стране начнутся первые мировые продажи Renault Arkana. И cлучится это уже в следующем году.

В компании Renault до последнего не сообщали никаких подробностей о своей новинке, даже название автомобиля держали в строжайшей тайне практически до начала Московского международного автосалона. Но теперь таинственный занавес если не упал, то хотя бы немного приоткрылся.

Кроссовер, габариты которого соответствуют автомобилям C-сегмента, будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом. Линейка двигателей будет состоять из. Впрочем, не стоит забегать вперед. Renault Arkana — это концепт-кар, который демонстрирует развитие дизайна модельного ряда французской компании. Известно только, что под капотом автомобиля появится новый силой агрегат.