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Renault Arkana — эксклюзивный шоу-кар для России с серийным будущим
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Renault Arkana — эксклюзивный шоу-кар для России с серийным будущим 

Allroader.ru 17 часов назад
Фото: Allroader.ru
Элегантность седана и надежность, привлекательность SUV — это новый шоу-кар Renault Arkana, предвещающий серийный кроссовер C-сегмента в стиле купе, представленный на только что распахнувшем свои гостеприимные двери Московском автосалоне 2018.
Производитель обещает некую «премиальность» своего предложения, которая подчеркивается спортивным дизайном и такими люксовыми фишками как полностью стеклянная крыша и обилие хромированных элементов экстерьера. При этом, утонченность вовсе не означает слабость — это умный, но очень способный внедорожник с полным приводом 4х4.
Старт продаж Renault Arkana в первой половине 2019 года, эта модель первой появится именно в России и собирать ее также будут на заводе компании в Москве. В создании Arkana принимали непосредственное участие инженеры и дизайнеры из России, а инновационный стиль кроссовера окажет влияние на будущие модели Renault. Больше подробностей о серийной версии Arkana представители компании обещают раскрыть в ближайшие месяцы.
Модель базируется на платформе Renault B0, которая лежит в основе моделей Duster и Kaptur. Не исключено, что конвейерный Arkana разделит со своими однобазниками и линейку силовых агрегатов. Салон и техническая начинка пока не рассекречены, однако производитель уверяет, что автомобиль наделен самыми современными интеллектуальными электронными системами.
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