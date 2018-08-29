Jeep Wrangler Moab Edition JL получил дополнительный шарм 

Как сообщил производитель, Jeep начал выпуск Moab Wrangler JL.
Это первая модель, которая будет выпускаться ограниченным тиражом, основанная на новом Jeep Wrangler. При этом он получил капот от Rubicon, а также стальные бамперы и 17-дюймовые колеса, светодиодные фонари спереди и сзади, а также наклейку Moab на капоте. Jeep предлагает выбрать желаемый цвет кузова для Wrangler Moab Edition, всего их доступно девять
Салон Wrangler Moab Edition отличается от других моделей благодаря кожаным сиденьям и приборной панели, 8,4-дюймовой информационно-развлекательной системе Uconnect и акустической системе Alpine с 9-тью динамиками. Также в комплектацию вошли всесезонные коврики.
Цена пока на новую модель не разглашается.