Ещё
Jeep Wrangler Moab Edition JL получил дополнительный шарм
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jeep Wrangler Moab Edition JL получил дополнительный шарм 

Car.ru 17 часов назад
Фото: Car.ru
Как сообщил производитель, Jeep начал выпуск Moab Wrangler JL.
Это первая модель, которая будет выпускаться ограниченным тиражом, основанная на новом Jeep Wrangler. При этом он получил капот от Rubicon, а также стальные бамперы и 17-дюймовые колеса, светодиодные фонари спереди и сзади, а также наклейку Moab на капоте. Jeep предлагает выбрать желаемый цвет кузова для Wrangler Moab Edition, всего их доступно девять
Салон Wrangler Moab Edition отличается от других моделей благодаря кожаным сиденьям и приборной панели, 8,4-дюймовой информационно-развлекательной системе Uconnect и акустической системе Alpine с 9-тью динамиками. Также в комплектацию вошли всесезонные коврики.
Цена пока на новую модель не разглашается.
Car.ru: последние новости
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в Европе в 2018 году Kia Proceed станет шутинг-брейком. Это точно Mitsubishi привезет в Россию обновленный пикап Mitsubishi L200
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта71
Названы сроки презентации обновленного «Патриота»
В Москве открылся международный автосалон
Путин отказался от «финтифлюшкек»111
«Автоваз» представил концепт внедорожника Lada 4х4 Vision‍2
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение