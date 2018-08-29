Jeep Wrangler Moab Edition JL получил дополнительный шарм

Как сообщил производитель, Jeep начал выпуск Moab Wrangler JL.

Это первая модель, которая будет выпускаться ограниченным тиражом, основанная на новом Jeep Wrangler . При этом он получил капот от Rubicon, а также стальные бамперы и 17-дюймовые колеса, светодиодные фонари спереди и сзади, а также наклейку Moab на капоте. Jeep предлагает выбрать желаемый цвет кузова для Wrangler Moab Edition, всего их доступно девять

Салон Wrangler Moab Edition отличается от других моделей благодаря кожаным сиденьям и приборной панели, 8,4-дюймовой информационно-развлекательной системе Uconnect и акустической системе Alpine с 9-тью динамиками. Также в комплектацию вошли всесезонные коврики.

Цена пока на новую модель не разглашается.